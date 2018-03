El alma herida del punk rock: Kurt Cobain habría cumplido 50

Lee también

¿Cómo sería Kurt Cobain a los 50? ¿Tendría barriga? ¿Vestiría de traje o con camisa de leñador? ¿Le habrían pasado factura sus excesos con las drogas o habría logrado encontrar el equilibrio? El bajista de Nirvana, Krist Novoselic, se ha quedado prácticamente calvo mientras que el baterista Dave Grohl se conserva prácticamente igual.Sin embargo, el destino que le hubiera esperado a Cobain quedó sin respuesta desde aquel fatídico día de 1994.Este día, Cobain habría cumplido 50 años si no fuera porque aquel 5 de abril se pegó un tiro con una escopeta de perdigones en su casa de Seattle, en pleno éxtasis de heroína. “It's better to burn out than to fade away” (es mejor quemarse que apagarse lentamente), escribió en su carta de despedida.Poco antes de quitarse la vida, Cobain había posado con un arma en la boca y el último disco de Nirvana se titulaba, premonitoriamente, “I Hate Myself and Want to Die” (me odio y quiero morir).Su suicidio lo convirtió en inmortal y le impidió llegar a su 28 cumpleaños, engrosando el “Club de los 27” del que forman parte desde Jimi Hendrix a Janis Joplin, Jim Morrison o Amy Winehouse.