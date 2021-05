El antes y después de los protagonistas de Friends

Friends fue transmitida por primera vez el 22 de septiembre de 1994, se mantuvo en los primeros lugares de audiencia y marcó un precedente para nuevas series de televisión. La química y la mezcla de personalidades entre Monica, Ross, Chandler, Phoebe, Rachel y Joey la convirtieron en una de las producciones favoritas de todos los tiempos.

Antes de alcanzar la fama, algunos de los actores probaron suerte en programas piloto que no tuvieron éxito, pero la popularidad arrasadora de Friends los consolidó como estrellas de la época, cuando acabó la serie los actores lo vieron como un nuevo comienzo, sin embargo, no les fue tan bien como esperaban.

¿Qué pasó con los protagonistas? El paso de los años y una industria exigente los apartó del espectáculo o los colocó como grandes actores. Mientras se preparan para la reunión este próximo jueves 27 de mayo, te contamos qué fue de los protagonistas.

Rachel

Jennifer Aniston

Dio vida a Rachel Green, una amante de la moda y eterna enamorada de Ross, con quien tuvo un romance intermitente durante toda la serie. Este papel fue el responsable de lanzarla a la fama, luego dejó las series y se consolidó en una de las actrices más destacadas de Hollywood, Aniston es la más exitosa del grupo de amigos y ha protagonizado una larga lista de comedias. Es una de las actrices consentidas de Estados Unidos.

Ross

David Schwimmer

Caracterizó a Ross Geller, el paleontólogo enamorado de Rachel y hermano de Monica. Actualmente tiene 54 años y después de Friends se le ha visto en papeles con películas independientes o como invitado en series de televisión, aunque también ha incursionado como actor de teatro, director y participó en las cintas animadas de “Madagascar”, donde dio su voz a Melman, la jirafa.

Phoebe

Lisa Kudrow

Interpretó a Phoebe Buffay, siendo la actriz de la serie que más candidaturas a premios ha logrado por sus papeles. Ha formado parte del elenco de las cintas “P.S. I Love You” y “Hotel para perros”. Dejó la actuación para convertirse en productora ejecutiva de “Who Do You Think You Are?” una serie documental genealógica estadounidense transmitida por la cadena NBC desde el año 2010. La actriz de 57 años también ha destacado como escritora en “Web Therapy”.

Joe

Matt LeBlanc

El galán de la serie. Su papel de Joey Tribbiani le abrió otra puerta cuando Friends llegó a su fin en 2004, en “Joey” el spin-off de la serie basado en el personaje que deja New York y se muda a Los Ángeles, solo tuvo dos temporadas. Luego, el actor protagonizó la serie “Episodes”, estrenada en 2011 y ha tenido cinco temporadas. También apareció como personaje secundario en el sitcom “Married... with Children”, y como protagonista en “Top of the Heap” y “Vinnie & Bobby”.

Chandler

Matthew Perry

Enamoró a todos con su personaje de Chandler Bing, que destacaba del resto del elenco por su sarcástico sentido del humor. Antes de formar parte del elenco de Friends, Perry había aparecido en varios pilotos sin éxito, al igual que Aniston. Después de su papel como el amor de Monica Geller, actuó nuevamente con sus ex compañeras, en 2014 junto a Cox en la serie “Cougar Town” y en 2015 junto a Lisa Kudrow en “Web Therapy”. También participó en filmes como “17 otra vez” y “Birds of America”.

Mónica

Courteney Cox

Gracias a su papel como Monica Geller es recordada como la “mamá del grupo” y la chica obsesionada con la limpieza. Antes de participar en Friends era la actriz más reconocida entre los protagonistas y había participado en la cinta “Ace Ventura: Pet Detective” y en la serie “Family Ties”. Después destacó por interpretar a la reportera Gale Weathers en la saga de “Scream” y en 2008 protagonizó la serie “Cougar Town”, papel que le valió una nominación a un Globo de Oro en el 2010.