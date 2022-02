Para muchas personas, la pandemia por el covid-19 significó un momento para reinventarse o reencontrarse con ese talento que estaba apagado. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Gabriela Rivera en el 2020, en plena cuarentena.

Gaby, como es conocida, está graduada de Licenciatura en Administración de Empresas y Mercadeo, profesiones que realiza a diario en la empresa familiar, dedicada a reciclar el plástico, según contó a PLUS. Desde niña, tuvo esa inclinación por las artes aunque no desarrolló esa faceta como lo está haciendo actualmente, de una manera profesional a tal grado de ser conocida en redes sociales, especialmente en Instagram, como "la de los ositos" y, lo mejor de todo, es que parte de sus ganancias van destinadas a ayudar a niños con cáncer.

Gaby, ¿cómo inicias en el mundo del arte?

Hay dos etapas en mi vida. Desde pequeña siempre me gustó el arte, en el colegio siempre me incliné por las clases de arte, pero oficialmente en pandemia fue ya algo impulsado. Mis papás me guiaron y orientaron para que estudiara algo del negocio familiar.

En pandemia cuando estábamos encerrados, empecé a pintar... Empecé a ver videos en YouTube, a ver tutoriales y eso me mantenía en paz en esa época de encierro total, cuando nos tocaba salir por número de DUI. Fui poco a poco descubriéndome ciertos talentos o cualidades que no sabía que los tenía porque no los había puesto en práctica. No me había descubierto ese lado, estaban ahí pero sin impulso. En ese momento que había más tiempo en casa, que había que buscar algo que hacer, que mantenerse ocupado el arte fue mi refugio. Empecé a pintar con pintura acrílica, los primeros cuadros eran chiquitos, no eran tan bonitos. La que siempre me ha inspirado es mi mamá, ella me decía "hija, qué bonito" o "hija, mejórale esto". En ese tiempo aproveché bastante para practicar hasta que un día hice mi primer cuadro oficial, de un elefante. Ese cuadro fue el que me impulsó, que me hizo darme cuenta que soy capaz. Ahí fue cuando abrí mi página de Instagram. Ya estando con el acrílico fue que descubrí la resina y fue cuando empecé a explorar con portavasos, con bandejas...

¿Cómo es que llegas a los ositos? Es una pieza que muchos pueden considerar infantil, pero que tú la haces ver totalmente diferente, bien Pop Art...

Fue cuando estaba explorando la resina, estaba tratando de encontrar algo diferente que sea una pieza para toda la vida y algo con lo que yo me identifique, me llevó tiempo. En eso, los ositos me parecieron una pieza para recordar ese momento de infancia, las gomitas... No le voy a mentir, yo tenía miedo de qué va a pensar la gente de una gomita grande, me preguntaba "¿será que les va a gustar? " y bueno dije: "hay que intentarlo", entonces hice mi primera gomita. Hice el primero, me acuerdo que era negro y dorado y me acuerdo exactamente cuándo lo vendí. Fue un día emocionante para mí, que me lo compraran el mismo día que lo publiqué. Luego empiezo a hacer diferentes pruebas, diferentes colores y decidí sacar por colecciones diferentes. Me enfoqué en piezas que sean versátiles, que contrasten o combinen, ahí salen los diferentes ositos. Realmente fue a prueba y error, ir probando, no fue algo súper estructurado y planeado, una mente creativa está improvisando. Fui tratando de crear algo que me gustara a mí personalmente. Algo con lo que me identifico mucho son los colores, mis colores son bien fuertes, me inclino mucho por el azul...

¿Por qué el azul?

Porque para mí el color azul me transmite paz, serenidad y siempre es un color por el que me inclino automáticamente para vestirme. Siempre pensé que mi color favorito era el rosado y no era así. Hasta para vestirme o para pintar el azul es mi color favorito. Uno se va descubriendo... Hasta eso descubrí en ese tiempo de cuarentena...

¿Cuándo te das cuenta que tu nombre ya es una marca?

Bueno, eso fue algo que estuve pensando bastante. Me daba miedo decir "Gaby Rivera artista", me daba miedo dar ese paso, pero ¿cómo más voy a firmar los cuadros?. Entonces dije: bueno si es algo que están haciendo, creando mis manos, entonces quiero ser yo para mostrarle también a la gente que nunca es tarde para empezar". Existe una ley universal que si yo pude, tú también puedes. Realmente el emprendimiento empezó cuando personas cercanas me escribían para decirme que querían que les hiciera algo; en pandemia empezó con el propósito de ayudar a otros, también se vino la tormenta Amanda. En ese momento todo lo doné porque me fue posible. De hecho, todavía eso me sigue siendo posible, porque este sistema se ha vuelto sostenible para que yo pueda ayudar a otras personas que lo necesitan.

No es solo una marca, es también mi nombre que está al final. Detrás de todo esto soy yo. Que sepan que hay una persona detrás transformando eso.

¿En qué te inspiras para crear tus piezas?

Realmente con cosas que están alrededor mío tan sencillas como cuando uno estás en la playa que encuentras un momento de paz. He hecho varios cuadros, creo que mi mamá es quien me apoya y quien admira más mi trabajo. Ella ha sido mi empuje, es la que me dice "vos podés, hácelo". Muchas de mis piezas, los elefantes son inspirados en mi mamá, su amor por ellos me transmitió todo eso.

Me inspiro mucho en la naturaleza, en el mar, que las piezas tengan toda esa energía, para que las personas que las tengan sientan lo mismo que yo.

¿Qué crees que siente una persona al recibir una de tus piezas?

Yo creo que alegría, porque es una pieza diferente, que sale fuera de lo común. Al recibirla, cuando la desempacan y cuando se dan cuenta que es hecho en El Salvador y hecho a mano, es mucho orgullo. Es una pieza que transmite energía buena, es una pieza única. Si fuera una marca no fuera tan personal la conexión con la gente, es que te pudiera decir los nombres de todos mis clientes y eso me genera una conexión real con las personas.

¿Vivimos en un país donde se valora el arte hecho en casa?

Sí. Sí creo que existe ese mundo de personas que valoran el arte, siento que he tenido muy buenas experiencias con las personas, porque he sentido el apoyo de los salvadoreños muy fuerte. Sí creo que hay también mucho más por explorar, crecer y por ver. Las redes (sociales) ahora nos permiten tener más alcance y poder llegar a más personas.

Tu consejo para esos jóvenes que están tratando de encontrarse, de encontrar su estilo, de dar ese primer paso...

El miedo siempre va a estar. Es mejor hacerlo, tomar ese paso, hacer esa transición. Empezar por algo. Yo jamás me imaginé que cuando le estaba pintando un tulipán a mi mamá eso me iba a llevar a otro lugar. Mi consejo es empezar, dejar el miedo a un lado, no pensar en el qué dirán, dejarte guiar y fluir. Muchas veces el miedo nos paraliza, dejen brillar su luz.