El encanto, lo singular o simplemente lo extraordinario acompañan a Lenny Kravitz (Nueva York, 1964) desde el fondo de su historia: es un aura magnética que lo orbita y que parece bendecirlo, lo contrario de un estigma. Allí donde Kravitz va, allí algo sucede o sucederá.

Vivís entre las Bahamas y París, pero creciste en Brooklyn y después te mudaste a Los Ángeles con tus padres. ¿Creés que esa crianza ecléctica influyó en tu música?

Bueno, viajar siempre amplía el conocimiento. Crecer en la ciudad de Nueva York, donde se respira tanta cultura, y después mudarnos a la costa oeste, que es otro tipo de cultura, y tener la oportunidad de experimentar el mundo de Hollywood fue algo completamente diferente de ir a la escuela ahí. Los Ángeles fue la entrada del rock and roll en mi vida, por la edad que tenía y la gente que me rodeaba. En Nueva York estaba más cerca del R&B, del soul, del jazz. Y cuando me fui a Los Ángeles eran mediados de los setenta; nos fuimos a vivir a Santa Mónica, donde muchos eran hippies, así que fue acercarme a todo eso.

Editaste tu primer álbum hace 30 años, ¿qué pensás ahora? ¿Creés que esa música y el mensaje todavía están vigentes?

Por supuesto. El arte no se va a ningún lado. Una obra de arte es una expresión, y es lo que es en sí misma. Para mí, ese disco todavía es muy relevante. Es una parte diferente de mí, porque yo seguí creciendo, no soy la misma persona que era entonces, pero una parte de mí (aún) lo es. Lo del mensaje es interesante, porque el mensaje de ese álbum diría que es más relevante ahora que en su momento.

Cuando lo escuchás ahora, ¿todavía percibís el espíritu con el que fue hecho?

Por supuesto. Igual, no lo escucho, porque no escucho prácticamente mi música. Pero si lo hago, porque la puso otra persona, sí, está ahí.

¿Por qué te gusta coleccionar esos objetos, con qué propósito lo hacés?

Bueno, ellos son parte de la cultura pop, fueron personas muy importantes, social y políticamente, en el mundo del entretenimiento. Igual, no les doy tanto valor a los objetos, me gustan, pero puedo vivir sin estas cosas. Pero sí, son arte de alguna manera.

¿Y cuál es tu objeto más preciado?

Las letras de "Sgt. Pepper" escritas por Paul McCartney o de "Crosstown Traffic" por Hendrix. Es interesante, está bueno, pero yo el valor se lo doy a la vida.

Leí que, además de tu madre, tu abuelo, oriundo de las Bahamas, fue muy importante en tu formación. Solía despertarte de madrugada para que fueras al jardín para hacer una tarea específica. ¿Nos podés contar de qué se trataba?

Sí, era una especie de disciplina. Me despertaba al amanecer para trabajar en el jardín, podar, cortar leña, apilarla, sacar la basura... Y todo me enseñaba a hacerlo a la perfección. Quería que entendiera lo que era la vida, yo era un niño y él me enseñaba distintas cosas a través del trabajo y la disciplina. Fue una enseñanza muy importante para mí. Fue una persona que estuvo siempre muy abierta a nuevas ideas y a nuevas formas de pensamiento. Era lo contrario a esa gente que dice "las cosas se hacen así porque lo digo yo, que soy un hombre mayor". Al revés, solía decirme: "Esta es la forma en que creo se hacen las cosas, pero si encontrás una forma mejor, hacela". Eso me inspiró a que yo buscara siempre un camino propio, un pensamiento.

En tu nuevo álbum hay una canción muy especial llamada "Johnny Cash". ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es la historia que hay detrás?

Bueno, escribí la canción cuando estaba viviendo una separación muy dolorosa, y en el estribillo digo "abrázame como Johnny Cash cuando perdí a mi madre, susúrrame al oído como June Carter", en referencia a la muerte de mi mamá. Cuando me llamaron para decirme que había muerto, las únicas personas que estaban conmigo eran Johnny Cash y su mujer, June Carter. Estábamos viviendo en la misma casa en Los Ángeles en ese momento, con el grupo y el productor. Ella murió mientras yo manejaba de vuelta del hospital a casa para darme una ducha y comer algo. Johnny y June estaban justo bajando la escalera cuando me llamaron por teléfono para decírmelo. Ellos me vieron así, me abrazaron y contuvieron en ese momento tan difícil, así que básicamente en el tema le digo a esta persona "abrázame como Johnny Cash" porque fue la última vez que me sentí contenido tan profundamente. Es una historia muy extraña pero muy real.

Siempre tocaste todos los instrumentos en tus álbumes, que es una forma de ejercer un control absoluto en la grabación de tu música. Supongo que al tocar en vivo, al ser impracticable eso, notarás una gran diferencia en el sonido.

Sí, claro. En un caso soy yo solo y en otro hay otros músicos.

Ellos se aprenden las partes y el modo en que yo las toco y les sale muy parecido, pero no dejan de ser otras personalidades. Se genera una buena mezcla.