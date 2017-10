El audio que complica a Harvey Weinstein: “Me voy a duchar y vos te vas a quedar acá”

La revelación de una serie de abusos sexuales perpetrados por Harvey Weinstein está causando una verdadera revolución en Hollywood. Mientras se siguen dando a conocer los testimonios de actrices que vivieron episodios de acoso por parte del megaproductor de cine, muchísimos artistas se volcaron a apoyar a las víctimas por distintos medios. Entre las que sufrieron abuso, causaron un verdadero revuelo los dichos de dos grandes nombres de la industria como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Ambas contaron a The New York Times, medio que desató el aluvión de denuncias con su investigación publicada la semana pasada, que Weinstein intentó abusar de ellas en una habitación de hotel.

Los testimonios se acumulan y parecen no tener fin: el periodista de The New Yorker Ronan Farrow -hijo de Mia Farrow y Woody Allen- pasó 10 meses entrevistando a 13 mujeres que fueron víctimas de Weinstein y la revista dio a conocer hoy el informe más un polémico audio en el que se puede oír claramente un diálogo entre el productor y la modelo Ambra Battilana Gutierrez en el que él admite haberla manoseado. El audio fue obtenido por la Policía de Nueva York a raíz de una denuncia de Battilana que fue desestimada en 2015.

La conversación parece haber tenido lugar en el pasillo de un hotel, en la entrada de la habitación de Weinstein. Al parecer, él le pide a Ambra Battilana entrar y ella se niega alegando que el día anterior no se sintió cómoda: " Ayer fue muy violento para mí", se escucha decir a la joven. "¿Por qué me tocaste el pecho?", inquiere. "No quiero que me toquen".

A continuación, reproducimos la conversación.

Harvey Weinstein: -Te lo digo ahora, entrá.

Ambra Battilana: -¿Qué tenemos que hacer acá?

HW: -Nada. Yo me voy a tomar una ducha y vos te vas a quedar acá tomando algo.

AB: -No tomo.

HW- Agua. Hay vasos de agua.

AB: -¿Puedo esperar en el bar?

HW: -No. Tenés que entrar ahora.

AB: -No.

HW: -¿Perdón?

AB: -No, no quiero.

HW: -No te voy a hacer nada, te lo prometo.

AB: -Lo sé, no quiero. Lo siento, no puedo.

HW: -Me estás avergonzando. Vení acá.

AB: -No, ayer fue agresivo para mí.

HW: -Lo sé.

AB: -Necesito conocer a la persona...

HW: -No te voy a hacer nada.

AB: -No quiero que me toquen.

HW: -No te voy a hacer nada, por favor. Te lo juro, solo sentate acá. No me averguences en el hotel. Estoy acá todo el tiempo.

AB: -Lo sé, pero no quiero.

HW: -Por favor, sentate ahí. Por favor, un minuto, te lo pido.

AB: -No, no puedo.

HW: -Voy al baño...

AB: -No quiero hacer algo que no quiero.

HW: -Voy al baño... Vení acá, escuchame.

AB: -Quiero irme abajo.

HW: -No te voy a hacer nada. No me vas a volver a ver después de esto. ¿Ok? Listo. Si me avergonzás en este hotel, donde me estoy quedando, andate.

AB: -No te averguenzo solamente no quiero. No me siento cómoda.

HW: -Cariño, no te pelees conmigo en el palier. Por favor. No te voy a hacer nada, te lo juro por mis hijos, por todo. Soy un tipo famoso.

AB: -Me estoy sintiendo muy incómoda en este momento.

HW: -Por favor entrá ahora. Es un minuto. Después cuando el tipo entre con mi chaqueta te podés ir.

AB: -¿Por qué ayer me tocaste el pecho?

HW: -Oh, por favor, lo siento... Entrá ya. Estoy acostumbrado.

AB: -¿Estás acostumbrado?

HW: -Sí, entrá.

AB: -No, pero yo no estoy acostumbrada.

HW: -No lo voy a hacer de nuevo, entrá y sentate acá. Si hacés eso ahora... Ahora andate. Nunca más me llames.Te prometí que no te haría nada.

AB: -Lo sé pero ayer fue mucho para mí.

HW: -El tipo está viniendo. No te voy a hacer nada. Cinco minutos. No arruines tu amistad conmigo por cinco minutos.

AB: -Es mucho para mí, no puedo.

HW: -Estás haciendo una gran escena.

AB: -Pero me quiero ir.

HW: -OK. Bye.