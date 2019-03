El bache de Justin Bieber que lo obliga a dejar la música por un tiempo

Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron en julio de 2018 después de salir juntos desde hacía seis semanas (aunque se conocían de hacía años) y apenas un par de meses después, en septiembre, se casaron en secreto. Un secreto a medias, ya que la boda ha trascendido e incluso Hailey ya usa su apellido de casada. Sin embargo, esa boda no ha tenido una celebración a la altura de su estrellato. Y parece que por ahora no va a tenerla, según detalló el periódico El País de España.

Tal y como cuenta la publicación People, Baldwin y Bieber han decidido postergar sus planes de celebración de boda, y no es la primera vez que lo hacen. Ahora tienen motivos de peso: la depresión por la que está pasando el cantante canadiense, que cumplió 25 años hace apenas unas semanas.

"Hailey no le presiona en absoluto, solo quiere que mejore su salud mental", decía una fuente cercana a la pareja.

Además, Bieber negó que siga interesado en la también artista Selena Gómez, un día después de anunciar que abandonaba temporalmente el mundo de la música para concentrarse en su familia y en su estado de ansiedad y depresión.

"He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto", explicó Bieber en su cuenta de Instagram.

De esta manera el cantante canadiense se defendía de los comentarios negativos que ha recibido tras anunciar su retirada temporal de la música, y que cuestionaban su matrimonio con Hailey.

Bieber negó que su matrimonio sea una estratagema para volver con Selena y advirtió de que "nunca más" responderá a mensajes que cuestionen su amor por Baldwin.

"Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: ‘Él siempre vuelve a Selena, Selena es mejor para él’. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona", terminó.

Bieber, de 25 años, publicó este mensaje después de que esta semana informara de su retirada temporal, tras reconocer que no había sido feliz en su última gira.

A principios de marzo, Bieber reconoció en Instagram que está sufriendo problemas mentales con un mensaje: "Estoy sufriendo mucho. Me siento superdesconectado y extraño".