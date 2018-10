El cáncer de seno no estaba dentro de su guión de vida

Esta fecha es mundialmente conocida por conmemorar la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres a diario y que no distingue edad, etnia y, mucho menos, profesión u estatus social.

Muchas celebridades compartían sonrisas en telenovelas o en aquellos conciertos de boletos agotados, pero mientras tanto, en sus vidas reales, las agobiaba la preocupación de cómo superar un cáncer de mama.

En 2013, la revista People en Español dedicó su portada a las "luchadoras", famosas supervivientes que durante el proceso y después del padecimiento emplearon su imagen pública para animar a mujeres que, al igual que ellas, se enfrentan a este padecimiento silencioso y traicionero.

Hoy te presentamos algunas de las famosas que han padecido cáncer de mama.

Angelina Jolie

Protagonista de películas de fantasía y ficción como "Lara Croft: Tomb Raider" y "Maléfica", la actriz perdió a su madre, a su abuela y a su tía a causa del cáncer de seno. Estudios revelan que al tener antecedentes familiares, el riesgo de desarrollar la enfermedad se incrementa. Luego de realizarse unos exámenes, señales de un cáncer prematuro aparecieron, y la directora se sometió a intervenciones preventivas; la última, en 2014, para extirparse los ovarios.

2013: Operaciones. Ese año se realizó una doble mastectomía y las técnicas de cirugía reconstructiva le permitieron recuperar una apariencia natural en los senos.

Alejandra Guzmán

La cantante mexicana fue diagnosticada con un tumor cancerígeno en el pecho. "Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó los resultados, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí", dijo la dos veces nominada al premio Grammy. "Quiero ser una estrella, todo lo que me ha ocurrido en los últimos meses me ha hecho más fuerte", agregó. Su hija Frida tenía 15 años y le prometió vivir.

2007: A la roquera le detectaron una bolita de 7 milímetros. Era cancerígena, pero la temprana detección permitió que fuera extraída a tiempo y cumplir los tratamientos.

Kylie Minogue

Es una de las celebridades símbolo del cáncer de mama. Al sobreponerse contra la enfermedad, el año pasado la australiana reconoció que todavía le es difícil hablar sobre el tema, pues "continúa sin sentirse preparada". Una de las consecuencias físicas y emocionales siguen presentes. "Cuando se cumplieron 10 años desde que lo superara, me eché a llorar. Decidí hablar sobre ello porque la gente debía saber, pero nadie conoce la historia completa".

2005: Planes. Cuando se lo detectaron, tuvo que cancelar una gira. Durante seis años luchó contra la enfermedad, con una mastectomía parcial, quimioterapias y radioterapias.

Cynthia Nixon

Después de haber sufrido en silencio, el 15 de abril de 2008, en el programa "Good Morning, America", ella decidió confesar que había sufrido cáncer de mama y que para superarlo tuvo que pasar por una lumpectomía, así como varias semanas de radiación. Uno de los motivos por los cuales prefirió ocultarlo es porque no quería que en el hospital estuvieran los paparazzis. Eso le dio el empuje para convertirse en activista por dicha causa.

2006: Una mamografía de rutina detectó "algo raro" y fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz de "Sexo en Nueva York" decidió no decirlo públicamente.

Bárbara Mori

La intérprete uruguaya ("Rubí", 2004), debido a su experiencia, actualmente apoya las iniciativas contra el cáncer de mama. "Es tremendo decir ‘sí, yo tuve cáncer’. Por algo me está mandando Dios una prueba como esta y lo tengo que enfrentar. Lo tomé con fortaleza y salí adelante", añadió, y apuntó que siempre contó con el apoyo de su familia. "Ya estoy totalmente rehabilitada, me operaron, pero es necesario seguir informada", indicó.

2009: Grabación. Mori dio a conocer que padeció cáncer de mama y que se sometió a quimioterapia. Al ser diagnosticada, estaba iniciando un nuevo proyecto.

Christina Applegate

Al igual que Angelina Jolie, tomó la decisión por su predisposición genética a desarrollar la enfermedad, según dio a conocer el año pasado. Superó el cáncer de mama, pero después se realizó una doble mastectomía para prevenir que volviera. Además, se sometió a una operación para remover sus ovarios y trompas de Falopio. Mi prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en 2008, y yo puedo prevenir eso. Esa fue mi manera de tomar control", contó.

2008: Los doctores le anunciaron que tenía cáncer de mama y quiso prevenirlo. "Es un alivio, es algo menos por lo que tengo que preocuparme", dijo la comediante.

Sheryl Crow

En febrero de 2006 fue operada de un cáncer de mama, lo que la obligó a posponer su gira por Norteamérica, misma que tenía prevista para marzo de ese año. "Me uno así a las más de 200,000 mujeres a las que se les diagnosticará un cáncer de mama este año en Estados Unidos", expresó la cantante al recibir la noticia. "Es muy importante la detección precoz y los nuevos tratamientos... Me animan las mujeres valientes que han librado esta batalla".

2006: Devastador. La artista country tenía 44 años cuando le fue detectada la enfermedad, y al recuperarse afirma que mantiene una dieta saludable y con ejercicios para evitar complicaciones.

Kathy Bates

Tenía 64 años y la actriz de cintas como "Titanic" fue sometida a una doble mastectomía. "Después de pensarlo mucho, me sometí a una mastectomía doble... por suerte, no tengo que someterme a radioterapia o quimioterapia", dijo Bates a la revista People. "Hola a todos, lamento este largo silencio. Me diagnosticaron cáncer de mama hace dos meses y me estoy recuperando", tuiteó en ese momento. Nueve meses antes, sufrió cáncer de ovarios.

2012: Twitter. Superó el cáncer y se expresó en las redes sociales. "No extraño mis senos tanto como a Harry's Law", dijo, haciendo uso de su buen humor.

Ana María Polo

La abogada, cantante y presentadora se convirtió en la primera latina en ser portavoz del "Stand Up to Cancer", iniciativa en la que participaban otras actrices, como Gwyneth Paltrow y Christina Applegate. "El cáncer ha sido uno de los eventos más fuertes que he tenido que lidiar. Todo el mundo creo que piensa en muerte cuando le dicen cáncer. Estábamos a punto de comenzar a grabar", compartió. "No me derrumbé, ese mismo día grabé".

2003: Su caso cerrado. Ella misma relata que sufrió un agresivo cáncer de mama que le provocó la pérdida del seno derecho. Es portavoz de la Liga Contra el Cáncer.

Adamari López

En medio de sus tratamientos, tuvo que enfrentar además su separación con el multigalardonado cantante Luis Fonsi. "Yo sentía que tenía unos senos bien bonitos, no me había operado nunca, me sentía cómoda con mi cuerpo, no estaba casada en ese momento, me acababa de comprometer. Era duro pensar que no iba a tener una parte que se visualiza con la feminidad y que iba a transformar de alguna manera quien yo era", recordó.

2018: Pasado doloroso. Hace 12 años, recibió la noticia. En ese momento la actriz puertorriqueña se sometió a tratamiento de quimioterapia y a una cirugía.