El chavo del 8: ¿quién era el único personaje que hacía reír a Chespirito?

Los extensos proyectos de Roberto Gómez Bolaños han traspasado generaciones y fronteras desde los años 70. El éxito de “El Chavo del Ocho”, “Chespirito” y “El Chapulín Colorado” los mantuvo en grabaciones por más de 25 años, causando un gran impacto en países de habla hispana.

Si bien, el director, guionista, compositor y actor principal de las populares producciones era Roberto Gómez Bolaños, se reconoce que gran parte del éxito de los distintos shows se debe al impecable elenco de actores que lo conformaban: Carlos Villagrán, Florinda Meza, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, entre otros.

Quienes trabajaron con ’'Chespirito’' sabían que era muy exigente y respetuoso de los guiones, por lo que no disfrutaba de las improvisaciones. Las largas horas de grabación podían llegar a ser agotadoras, en especial para él, pues tenía más de una función en el trabajo. Su seriedad al laborar lo hacía quisquilloso hasta al momento de reírse y era solo uno de sus colegas quien sabía arrancarle unas buenas carcajadas.

¿QUIÉN FUE EL ÚNICO QUE HACÍA REÍR A CHESPIRITO?

El siempre desempleado Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, fue probablemente uno de los personajes favoritos de Roberto. Cuando las cámaras se apagaban, el papá de la Chilindrina era quien amenizaba el momento. De hecho, Gómez confesó que Valdés era el único que lo hacía reír en el set.

GÓMEZ BOLAÑOS ADMIRABA A VALDÉZ

El multifacético artista no desaprovechaba las oportunidades para expresar su profunda admiración por su colega. Como buen director, conocía bien a cada uno sus intérpretes y sabía que entre ellos, Valdés era quien mejor capacidad tenía para aprenderse los guiones y conectar a un cien por ciento con su personaje.

¿POR QUÉ NO FUE A SU FUNERAL?

Diferentes problemas en el equipo de Bolaños terminaron por resquebrajar la amistad de las estrellas. Cuando murió Ramón Valdés, la ausencia de Roberto en su funeral causó gran sorpresa entre los seguidores de los artistas.

Si bien no existe una declaración del por qué no asistió a la despedida de quien consideraba un amigo, fuentes cercanas revelaron que la persona que estaría detrás de este hecho sería Florinda Meza; según los rumores, ella no le habría permitido ir al evento pues se encontraba en medio de una gira.