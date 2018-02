El clímax de las sombras

En 2015 llegó a las salas de cine “Cincuentas sombras de Grey”, thriller romántico cargado de drama y erotismo sobre una estudiante de literatura llamada Anastasia Steele cuya vida cambia al conocer al millonario atormentado Christian Grey. La intriga continuó en 2017 con “Cincuenta sombras más oscuras”. En esta secuela, Christian se enfrentó a sus demonios internos y Anastasia tuvo que enfrentar la envidia y la furia de la mujer que estuvo antes con su pareja. Hoy, en “Cincuenta sombras liberadas”, ya casados, la estabilidad parece haber llegado a sus vidas, pero entonces aparecen nuevas amenazas.

“Creo que (Anastasia) afronta grandes decisiones y problemas en estas tres películas, y pienso que su lealtad consigo misma y su capacidad para ser sincera con su curiosidad emocional y sexual, mientras sigue siendo amable, elegante y fuerte; es un gran ejemplo y un modelo para las mujeres jóvenes”, indicó Dakota Johnson sobre su personaje en una entrevista telefónica con Efe.

Tanto el personaje de Johnson como el de Jamie Dornan (Christian) han evolucionado. Anastasia ha vivido una “evolución sexual y emocional” que la ha llevado a tomar las riendas de su relación. En el caso del misterioso seductor, este se ha transformado en un esposo protector. “Ambos cambian no por ellos mismos, sino porque quieren. Cada uno se ve en el otro y quieren que (la relación) funcione, así que intentan resolverlo”, apuntó Johnson.

Las tórridas y abundantes escenas de sexo son la marca de “Cincuenta sombras”, y esta película no las olvida. El cierre de la trilogía contiene, además, algo más de comedia y de thriller que sus predecesoras.

Al igual que las películas anteriores, la crítica se ha divido ante el desenlace de la saga. Indiewire destaca las “dosis de ligereza”, pero otros como The Hollywood Reporter creen que les faltó impacto. Eso sí: los seguidores desean ver el final de la fantasía.

OTROS ESTRENOS

“El sacrificio de un ciervo sagrado”

Thriller dramático y psicológico. Ganadora en 2017 del premio a mejor guion del Festival de Cannes –el premio fue compartido con “You Were Never Really Here”–, “El sacrificio de un ciervo sagrado” narra la historia de Steven, un eminente cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga. Cuando Steven entabla amistad con Martin, un chico de 16 años huérfano de padre, a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro siniestro.

“15:17 Tren a París”

Drama. El tercer estreno de la semana en el país es “15:17 Tren a París”, drama dirigido por Clint Eastwood que se basa en hechos reales. La cinta narra la historia de tres jóvenes estadounidenses quienes, el 21 de agosto de 2015, se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino a París. La película narra las vidas de los tres amigos, desde sus experiencias en su niñez hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. Esa amistad es su mejor arma cuando deben hacerle frente al terrorista.