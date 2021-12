El conmovedor video de Vicente Fernández cantándole a su bisnieta

El mundo de la ranchera se encuentra de luto por la partida de Vicente Fernández. Familiares, amigos y millones de admiradores lo recuerdan con emotivas imágenes y videos.

Sissi Fernández, una de sus nietas, compartió en su Instagram un metraje en el que el rey de la canción mexicana susurraba una canción al oído de una hermosa pequeña.

La mujer es una de los cuatro hijos que tuvo Vicente Fernández Jr. Ella se casó con Marcelo Garza Ayala, con quien tuvo a Carlotta, la pequeña que aparece en el video.

"Muñequita Linda"

En el metraje se logra ver a Vicente dedicándole a su bisnieta Carlotta la canción ‘Muñequita Linda’.

Sissi Fernández acompañó las imágenes con un mensaje sobre lo afortunada que fue de tenerlo como abuelo.

“Nuestra canción…siempre me la cantabas, que privilegio que también le tocó a mi hija…Te adoro siempre hasta morir TATA”, recordó Sissi.

La publicación causó tanta ternura que muchos internautas reaccionaron con mensajes emotivos sobre lo dulce que se veía Vicente al lado de la bebé.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios fueron: “Qué dolor”, “hermoso recuerdo”, “lloré, qué hermoso video”, “¡Omg! Lloré con este video, cómo no había llorado” y “gracias por compartir, amamos a tu abuelo con el alma”.

La muñequita linda de cabello de oro: Otra publicación

Además, la mujer compartió otras fotografías en su Instagram de diferentes momentos que pasó junto a su querido ‘Chente’.

En esta publicación, expresó el dolor que sintió por la partida de su abuelo.

“Que orgullo y que honor ser tu nieta. No existen palabras que me ayuden a no sentir este dolor en mi corazón. Te llevas un pedazo de mi corazón contigo. Eras como un papá para mi…siempre presente, siempre a mi lado en las buenas y en las malas”, escribió.

Además, habló sobre el gran amor que siempre le tuvo: “En vida muchas veces te dije cuánto te amaba y lo agradecida que estaba por tener a un abuelo como tú. Te amo con toda mi alma y estoy muy orgullosa de ti mi guerrero. Eres mi ejemplo, el hombre más trabajador, de palabra, honrado, amoroso, y fuerte que conozco. Dejaste un legado que jamás será olvidado”.

Por último, cerró su mensaje recordando su despedida y recordó como le decía Vicente: “la muñequita linda de cabello de oro”.

“Ver que tu público no te dejó de aplaudir por horas. Dejaste huella grande en el mundo entero. Sé que Dios este año me mandó a Carlotta para aguantar que te llevara a ti. Algún día nos volveremos a ver tata…mientras tanto cuídate y mándame tu bendición. Te amo por siempre. Tu muñequita linda de cabello de oro”, finalizó la mujer.