“El covid-19 nos ha quitado las máscaras”, entrevista a Marcela Zamora, cineasta

“El mundo en pausa” es un retrato colectivo que ilustra cómo vive la gente de Iberoamérica la pandemia y el confinamiento desde el punto de vista de sus propios protagonistas. Es la primera y más grande coproducción ejecutada en toda Latinoamérica, España y Portugal y realizada por 26 creadores de la industria cultural audiovisual, según se detalla en un comunicado de prensa.

A esta iniciativa grabada completamente con teléfonos celulares tendrá una duración de entre 60 y 90 minutos y reúne a realizadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En representación de El Salvador, la cineasta Marcela Zamora nos compartió un poco más sobre el abordaje de “El mundo en pausa” y el compromiso con el que se une al documental frente a esta pandemia del covid-19.

¿Cómo se suma a este retrato colectivo?

Me uní al proyecto de “El mundo en pausa” a través de una llamada de un amigo director puertorriqueño que me invitó, que si me animaba a retratar cómo mi país estaba viviendo este momento histórico que se llama la pandemia del covid-19 y luego hablé con el productor general del proyecto que está en Barcelona y ya hablando con él me explicó cómo sería el proyecto, cómo lo querían abordar y me pareció una forma muy humana. Querían abordar desde la intimidad de cada uno de los directores que participemos en este documental.

La visión de cómo estamos viendo y viviendo la pandemia. Sobre todo me pareció muy lindo porque ha habido mucha desinformación. Sabemos mucho sobre México, Estados Unidos, China luego sabemos muy poco sobre Brasil. Generalmente sabemos cómo se está viviendo la pandemia en países primer mundistas o en los que están en extrema gravedad. Pero hay muchos países que no se están visibilizando y que también están en este momento histórico.

Entonces me pareció muy interesante unirme al proyecto. (Y me escogieron) por mis trabajos, por mi trayectoria relacionada a los derechos humanos, a la memoria histórica, a las víctimas a darle voz a las personas que necesitan un megáfono para mandar un mensaje o denunciar, por alumbrar a esas esquinas oscuras.

¿Qué significa para usted colaborar en un proyecto iberoamericano tan grande y que, sobretodo, retrata un momento histórico para la humanidad?

Desde que comenzó esta pandemia tengo muchas ganas de hablar, de escribir, muchos de mis personajes me han llamado y me han contado cómo la están pasando. Llevo 12 años haciendo documentales, te imaginarás la cantidad de llamadas que he recibido, mensajes de trabajadoras domésticas. De personas que buscan a sus familiares desaparecidos por pandillas, migración, personas que han sufrido en la guerra.

Todos los temas que he ido tratando. He platicado con ellos, entonces he tenido una visión más amplia de lo que ha estado pasando en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y desde que comenzó esto he querido escribir algo, decir algo y no encontraba la manera pero tampoco el tiempo. Porque con esto de la pandemia –mucha gente dice o alguien, no recuerdo qué gobernante dijo no querían un mes de vacaciones- y yo creo que el mes de vacaciones lo vamos a necesitar después porque nos hemos dado cuenta de la necesidad de la ayuda del otro, de cómo necesitamos la ayuda de las otras personas en nuestras vidas.

Nuestra vida se ha vuelto completamente ajetreada y con poco tiempo. Sentí que al unirme a este grupo tenía una oportunidad para poder contar todo que tenía adentro, guardado y quería contar. Me sumé no sólo por mí misma sino también por todos mis personajes de todos los documentales que he hecho y que viven una realidad muy diferente a la mía, creo que todos somos unos luchadores hasta ahorita.

¿Cómo surgen los primeros acercamientos con el colectivo para crear la propuesta de “El mundo en pausa”?

El primer acercamiento fue el conocernos a todos los directores. Muchos ya nos conocemos. Hay muchos exalumnos de mi escuela (Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba) y otros directores que ya conozco también de festivales de coincidir en taller, en la vida. Algunos nos los conozco pero me pareció que todos tienen una calidad humana y cinematográfica altísima. Entonces me animó muchísimo conocer el grupo de cineastas que está conformando el documental.

¿Cómo es trabajar y fusionar cada una de las perspectivas que dieron lugar a “El mundo en pausa”? (cada director ve de diferente manera la pandemia)

Una de las dinámicas es que cada productor, director de cada país tiene que invitar a entre cuatro, seis personas más para que se unan a mandar imágenes de como ellos están viviendo la pandemia, la pausa, el confinamiento. Entonces yo elegí a seis personas más no por ser cineastas, los elegí para tener una variedad de visiones. Entonces no he elegido porque sea una buena directora, director sino para que aporte una visión distinta de la mía al relato que se hará sobre El Salvador. Los nombres todavía nos los puedo revelar, pero son todos espectaculares. Creo que el equipo que conformé aquí en el país es el mejor equipo que pude conformar para contar esta parte. Estoy súper orgullosa y agradecida con los directores que invité, les di libertad absoluta. Han sido responsables, críticos, respetuosos y tienen una credibilidad muy grande.

Ha sido increíble. Tenemos un chat de todos los directores de los 23 países, pero somos 26 porque hay tres en España y ha sido bellísimo. Ha sido lindo, es un chat completamente positivo, crítico, por supuesto, pero con una crítica muy propositiva. Entonces cada uno va contando lo difícil que es. Por ejemplo estábamos hablando de Portugal que pareciera no está pasando nada, de Nicaragua todo lo que está pasando y la directora de Nicaragua – que es una gran amiga mía- como le está costando conseguir las imágenes y como se está jugando el nombre al hacer esto. Muchos de nosotros nos estamos jugando mucho el nombre al atrevernos a contar la historia que se está viviendo en nuestros países. Hay un intercambio de información muy precioso, las imágenes hablan por sí solas, hay muy pocas entrevistas.

¿Qué significa para Marcela Zamora tener un mundo en pausa desde El Salvador?

Bueno yo no tengo ningún mundo en pausa. Realmente pasé por tres etapas en esta pandemia y creo que en ninguna he estado en pausa. En mi primer etapa yo dije ‘bueno está bien hay un virus que nos puede matar, así que vamos a tomar las medidas pero todo sigue igual’. Tengo una hija con problemas de bronquios desde muy pequeña- entonces hay que cuidarla mucho y decidí quedarme en casa para estar con ella. He hecho teletrabajo desde el primer día de cuarentena. Solo salgo para hacer un súper rápido. De ahí hemos estado encerradas en casa, las dos.

La señora que nos ayuda con el trabajo doméstico se fue a su casa, ella tiene un hijo y sus abuelos que cuidar. En un inicio yo creí que iba a ir muy bien, he vivido 12 años afuera de El Salvador, he vivido sola. Nunca he tenido la necesidad de tener una trabajadora doméstica hasta el momento en que tuve una hija y luego me tocó ser madre y trabajadora y luego madre soltera y trabajadora. Entonces era necesario tener una ayuda. Esa primera etapa era un poco de negación ‘estoy protegida, todo va a estar bien’ pero comencé a ver que no daba abasto. A partir de ahí cambié y dije, no esto no es lo mismo, no puedo seguir este mismo ritmo. Tengo que bajar y priorizar.

“Me parece muy bonito porque muchos de los planos que van a aparecer de parte mía tienen mucho que ver con esto, con el acercamiento al silencio, a la naturaleza, a la sencillez de las cosas que no vemos porque pasamos muy rápido”.

Entonces tuve un momento de silencio un poco que le llamo “el limbo” donde pude comenzar a mirarme. Creo que es la primera vez en mi vida que he tenido tiempo de lograr reflexionar sobre mi persona y este ejercicio del mundo en pausa pues al final si tiene razón porque al final sí me puso en pausa pero más que el mundo, mi ser se puso en pausa. Comencé a recordar, abrí esa caja de pandora (los momento más dolorosos, que todavía no logran ser perdonados, de gran felicidad) todo eso que uno guarda y dice ahorita no tengo tiempo para sentir, lo siento más tarde. Me tomé el tiempo para reflexionar cómo he llevado la maternidad, trabajo, en qué tengo que mejorar, en qué me felicito. Es un momento que creo tenemos que tener todos.

Luego pasé a una tercera etapa que yo llamo de movilidad. Qué hago con toda esta reflexión. Comencé a pensar realmente cómo quiero yo ser y reflejarme. Me parece muy bonito porque muchos de los planos que van a aparecer de parte mía tienen mucho que ver con esto, con el acercamiento al silencio, a la naturaleza, a la sencillez de las cosas que no vemos porque pasamos muy rápido, al amor, al detalle, al disfrute. Y pronto llegará una cuarta etapa, que es la de proyección y que es en la que estoy trabajando ahora mismo, hacia dónde voy.

Para esta producción fue necesario el uso del celular, ¿cómo fue trabajar con este recurso sin que eso afectara el mensaje que buscaban transmitir?

Yo nunca quiero transmitir un mensaje, yo hago cine. El cine transmite sensaciones, te provoca sentimientos, te provoca pensamientos. Nunca he buscado enviar un mensaje, creo que eso lo harán los pastores, los curas, los padres, pero no es parte de las artes. Porque aparte cada persona es un mundo e interpreta tu obra de arte según su pasado. En mis obras de arte. Cuando hago campañas sociales es diferente. El documental es un discurso del director, por eso es que nos han buscado para reflejar esta pandemia. Es mostrar diferentes visiones sobre lo que está pasando en cada uno de los países de Iberoamérica que se han juntado.

Con los celulares ahora ya podrían filmar una película en 4k. Yo creo que es importante la tecnología es importante tener una buena cámara, buena luz, instrumentos de trabajo. Pero es más importante saber qué decir y saber cómo contarlo. Lo importante no es con qué filmes, sino lo que vas a filmar y cómo.

Sus documentales se han caracterizado por el llamado al respeto de los derechos humanos y la memoria histórica. En estos momentos, “El mundo en pausa” no es la excepción. Nos puede ahondar más sobre ¿cómo el documental aborda la situación social desencadenada por el covid-19?

Esta pandemia ha desatado estos dos lados. El lado oscuro y el lado luminoso de los seres humanos. El lado oscuro a través de las campañas de terror, del irrespeto a los derechos humanos, del abuso, la violencia, represión que se está ejerciendo en varios países. Pero a la vez ha despertado la luz que teníamos muchos apagados y nos ha acercado más. Irónicamente nos ha acercado más a través de la tecnología y nos ha enseñado el buen uso de la tecnología. Yo nunca he estado pendiente de mis seres queridos como los he estado ahora, yo no hay día que no pase en hablarle a mi papá. Creo que lo más que no le he hablado es un día. Con mis hermanos, con mis mejores amigas, amigos con mis personajes, con gente también con la que nunca había creado una conexión.

“El covid-19 nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad que siempre queremos esconder. Creo que está ligada a la salud mental que es de lo último que hablamos cuando hay un problema”.

Personas que conocí antes del covid-19, pero que con el covid-19 todos padecemos de insomnio –que yo pensé era la única pero veo que somos una legión- pues en la noche te das el tiempo de chatear con alguien y tener estas conversaciones íntimas de risas y establecer amistades más fuertes.

Hay una tercera fase del covid-19 muy importante y es que nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad que siempre queremos esconder, creo que está ligada a la salud mental que es de lo último que hablamos cuando hay un problema dentro de un país, una familia, dentro de nosotros mismos. Nos ha quitado las máscaras, nos ha quitado el maquillaje, los tacones, los trajes, las apariencias. Nos ha quitado la falsedad, creo yo con la que muchos caminan o con la que muchos tienen que hablar. Creo que ha venido a desnudarnos en este sentido de la fragilidad.

¿Cómo retratas a El Salvador?

Pues lo verás en el documental pero creo que lo retrato a través de estas tres facetas y me preocupa mucho el retroceso que estamos teniendo en términos de derechos humanos y su cumplimiento. Eso me preocupa mucha y lo verás reflejado también en el documental, pero a la vez reflejo la solidaridad con la que ha reaccionado la mayoría, la empatía, las ganas de salir adelante. Del trabajar juntos.

¿De qué manera podemos ver reflejada la esperanza en este mundo en pausa, retomado desde un día histórico?

Te la compartiré con tres anécdotas. Una de la representación del covid-19 en el aspecto de sacar lo más oscuro que tenemos como país, como sociedad. Hace poco me escribió una amiga productora danesa y me dice “Marcela he visto unas imágenes” de lo que están haciendo con los presos en las cárceles quiero preguntarte si son reales” –y me las manda- sí son reales.

Marcela solo me recuerda a las imágenes de lo que hacía Hitler con los judíos en la Alemania Nazi.

Anécdota dos es sobre la luz, aquello que teníamos enfrente y que no veíamos. Fue una vez como a las 8 o 9 de la noche después de terminar todo el trabajo de casa y me acuesto en la cama y yo solo sentí ese silencio que ahora lo valoro tanto. Mi hija se voltea y me dice “mamá, como trabaja Marinita (la trabajadora doméstica que viene a mi casa)” me encantó que haya valorado el trabajo de alguien que cotidianamente no te das cuenta.

La tercera es que un día de estos me senté en la cama y me puse a llorar y solo pensé estoy tan cansada del mundo. El mundo también está cargado de una negatividad de violencia, de violencia que se ha incrementado hacia las mujeres y niños y a mí me afecta profundamente y poder decir ya no puedo más con esto y saber que soy vulnerable y que no puedo salvar el mundo pero que lo que pueda hacer lo debo hacer lo mejor posible.

¿QUIEN ES?



MARCELA ZAMORA cineasta, directora, guionista



TRAYECTORIA: Es reconocida por su trabajo documental en “El cuarto de los huesos”, “Los ofendidos ” y más.