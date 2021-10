El desgarrador post del esposo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía a la que Alec Baldwin mató por accidente, y la drástica decisión del actor

Matthew Hutchins, el marido de Halyna Hutchins, la mujer que murió el jueves por un disparo accidental efectuado por el actor Alec Baldwin en el set del largometraje Rust, posteó en las redes por primera vez desde el trágico hecho, y lo hizo con tres imágenes subidas a Instagram y unas breves líneas que dan cuenta de su total desconsuelo.

En las fotos se puede ver al hombre en una salida nocturna con su mujer y en otras con su hijo, Andros, de 9 años. “¡Te extrañamos, Halyna!”, escribió el hombre en la publicación donde mucha gente se volcó para brindarle su apoyo en este momento tan duro. Hutchins ya se había comunicado con la prensa cuando mantuvo una breve charla con The New York Post sobre lo acontecido. “He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, declaró el hombre. De esa manera, repitió lo dicho por el actor en las últimas horas, cuando se refirió al hecho.

Matthew y Halyna llevaban 16 años de casados y estaban viviendo con su hijo en Santa Fe, lugar donde ocurrió el accidente. Asimismo, habló con la prensa Teresa, madre de Matthew y suegra de la mujer fallecida. “Hay tantas preguntas sin respuesta. Era una joven muy encantadora, supe cuando la conocí por primera vez que iba a terminar siendo mi nuera”, expresó. Por el momento y en tanto se esclarezca lo sucedido, el rodaje quedará suspendido mientras avanza la investigación. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia”, comentó un portavoz de la productora Rust Movies Productions LLC.

El padre de Halyna, Anatoly Androsovych, habló con The Sun y dijo que no culpa a Baldwin por lo sucedido sino al equipo encargado de las armas de utilería. “Matthew decidirá si tomará acciones legales”, informó el hombre. “No podemos creer que Halyna haya muerto”, añadió con profundo dolor.

La decisión de Alec Baldwin

En primera instancia, el actor se pronunció en su cuenta de Twitter poco tiempo después de lo acontecido. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para averiguar cómo ocurrió esta tragedia”, escribió el actor el viernes al mediodía.

Más allá de que la oficina del sheriff de Santa Fe había confirmado que fue el actor de 63 años quien realizó el disparo, no se han presentado cargos en su contra. “Estoy en contacto con su esposo, y lo ofrecí todo mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo, y por todos los que conocían y amaban a Halyna“, sumó Baldwin en el breve comunicado. Previamente habían trascendido dos fotos en el lugar de los hechos donde se veía al actor notablemente afectado.

Tiempo de alejarse. “Alec está devastado, su cabeza está intentando comprender lo que pasó”, le dijo un allegado al actor a revista People. “Esto está siendo muy difícil para él”, apuntaron. Otra fuente confirmó que Baldwin canceló todos sus futuros proyectos. “Está inconsolable, así que se va a refugiar en sí mismo porque está muy conmocionado, se va a tomar un tiempo”.

Qué se sabe del caso

En cuanto al hecho que conmueve a Hollywood, se conocen los detalles revelados desde la productora y por voceros de la policía de Nuevo México. Un vocero señaló que hubo un accidente en el set relacionado con un desperfecto de un arma de utilería con salvas a las 13.50.

Revelan que antes de la muerte de Halyna Hutchins hubo protestas y denuncias por fallas de seguridad en el rodaje de Rust instagram.com/francesfisher

“Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para saber más, y respaldamos una investigación a fondo de este evento trágico”, manifestaron John Lindley, presidente del Sindicato Internacional de Directores de Fotografía (ICG, por sus siglas en inglés), y Rebecca Rhine, su directora ejecutiva, en un comunicado. Según un informe oficial, agentes de policía acudieron alrededor de las 14 al set ubicado en Bonanza Creek Ranch luego que una llamada al número de emergencias 911 alertara que una persona había sido baleada.

La investigación se centra en estos momentos en saber qué tipo de proyectil se usó y cómo el arma de utilería fue disparada con consecuencias mortales para dos de los principales responsables del rodaje. Según el informe policial, la denuncia hizo referencia a que “un integrante principal del elenco de la película disparó un arma” y los disparos hicieron impacto sobre una mujer y un hombre, ambos de 42 años, Hutchins y el director Joel Souza, quien fue herido de gravedad, pero ya se encuentra fuera del hospital.