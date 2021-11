El devastador motivo por el que Dalma Maradona no participará de los homenajes a su padre el 25 de noviembre

Dalma Maradona grabó un video en el que explicó las razones por las que no quiere asistir a ningún homenaje vinculado con la muerte de su padre. De hecho, aclaró que no tiene problema con participar en cualquier otro tipo de celebración de Diego Maradona, pero siempre y cuando no sea el 25 de noviembre: la hija del Diez expresó que esa fecha la tiene “anulada”.

“Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mí papá el 25 de noviembre. Yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mí vida”, comenzó su descargo en una historia de Instagram.

Y continuó explicando qué le pasa con esa fecha: “Lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mí papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias”.

El nuevo pedido Verónica Ojeda que habría desatado una pelea con Dalma y Gianinna

A pocas semanas de cumplirse un año de la muerte de Maradona, sus herederos todavía no resuelven los conflictos en relación a lo que el astro del fútbol les dejó. Recientemente, en el centro de la escena se ubicaron Dalma y Gianinna, las hijas del deportista con Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando.

Así lo contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), donde relató el nuevo problema que se desató respecto de la sucesión. De acuerdo con el periodista de espectáculos, Ojeda habría pedido que el palco de La Bombonera a nombre de Maradona sea un bien para todos los herederos.

Desde el fallecimiento del futbolista, se vio a Dalma y Gianinna en la exclusiva locación de la cancha de Boca Juniors, y todo indicaría que Ojeda también quiere disfrutar de tal acceso. Las hijas de Diego se habrían enojado porque, en lugar de consultarlo con ellas, Verónica habría contactado directamente al abogado de la sucesión para incluirlo en la herencia y que, de esta forma, sea compartido.

Acto seguido, Ojeda habría llamado a Gianinna, con quien tiene mejor relación, pero el malestar ya estaba presente por haberlas “salteado”. Tras el cruce, siempre según lo informado por Intrusos, quien fuera la pareja de Maradona habría bloqueado de WhatsApp a ambas: una tajante decisión en un momento en el que las aguas parecían estar algo más calmas. “Todo terminó muy frío, todo terminó muy seco. Otro capítulo en una guerra que no cesa”, concluyó Lussich.