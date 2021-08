El día que Belinda dijo que Daniela Luján no era su rival [+VIDEO]

Si eras un niño para la época de los 2000 seguramente recuerdas la famosa telenovela del 2002 “Cómplices al rescate”, una exitosa producción mexicana que tenía como protagonista a Belinda, pero que al salir del proyecto su papel lo retomó Daniela Luján.

Fue en ese momento cuando se dice que nació una rivalidad entre ambas actrices, y no solo entre ellas sino que también entre los fanáticos que resintieron la salida de Belinda y la entrada de Luján como Mariana y Silvana, las gemelas protagonistas de la novela infantil.

En una entrevista, Belinda aseguró que no veía como rival a Luján, pues, entre otras cosas, “ella no impone moda”, dijo.

“La telenovela creo que ya se terminó, y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda, es actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda”, dijo Belinda en ese momento, cuando solo era una niña.

“Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, agregó.

Las palabras de la ex protagonista nunca tuvieron una respuesta por parte de Luján, quien, en realidad, fue la primera en ser reemplazada de la producción que ella misma ideó.

De acuerdo con información retomada de Milenio, Luján le presentó su idea a la productora Rosy Ocampo para comenzar a trabajar en el proyecto, la condición era que ella sería la protagonista, algo que al final no sucedió, pues se le otorgó el papel principal a Belinda, quien ya era la estrella infantil del momento.