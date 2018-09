El día que Donald Trump hizo un musical en los premios Emmy | VIDEO

Donald Trump ha sido motivo de bromas y críticas en las más recientes ediciones de los principales premios en los Estados Unidos; sin embargo, en 2006, fue el protagonista de uno de los números musicales de la entrega de los Emmy.

Por aquella época, el actual mandatario era parte del programa concurso "The Apprentice" y aunque no consiguió nominación como figura de dicho show, sí postuló en dos ocasiones como productor.

En 2006, cuando el espacio postulaba al Emmy en la categoría de Mejor fotografía de un programa de no ficción, Donald Trump apareció con Megan Mullally (de "Will & Grace") en un número especial de la premiación.

El momento está disponible en el canal oficial de YouTube de los Emmy:

Tiempo después, Megan Mullally le contó a Stephen Colbert que el presidente se tomó muy en serio su actuación.

"Él quería salir a ganar, así que salimos a ganar. Al día siguiente, estaba en mi camerino de 'Will & Grace' y sonó el teléfono. Era Donald Trump y me dijo: '¿Sabes qué? Realmente necesitábamos ganar y lo hicimos. Y tú fuiste una gran parte de eso. No solo ganamos, arrasamos'", contó, como se aprecia en este clip de YouTube: