El doble de Daniel Radcliffe que quedó en silla de ruedas en Harry Potter

Trabajar como la persona que hace las escenas riesgosas en películas no es cosa fácil, ya que tienen que interpretar todas las escenas más atrevidas y que necesitan más preparación, como tener un buen físico, saber hacer ciertas acrobacias, entre otras.

Muchas veces estas escenas no resultan como se planean y pueden arriesgar la vida del actor. Esto le sucedió a David Holmes, el doble de acción de Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga de ‘Harry Potter’.

Por más de nueve años, David Holmes estuvo haciendo las escenas de riesgo de Harry Potter. El actor en ese entonces era perfecto para el papel, ya que su estatura y su contextura eran parecidas a las del protagonista.

Sin embargo, nunca se imaginó que al hacer una mala acrobacia resultaría herido gravemente.

En 2009, se estaba grabando una de las últimas películas, ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, y Holmes estaba ensayando una escena que tenía una acrobacia, pero al hacerlo cayó mal y se rompió el cuello quedando paralizado del pecho para abajo.

Recuerdos de ‘Harry Potter’

Holmes empezó a interpretar el doble de Harry cuando tenía 17 años. Por su pequeña estatura era perfecto para Daniel Radcliffe, de 11 años. Durante ese tiempo, se hicieron buenos amigos y Holmes ayudaba a Radcliffe a ponerse en forma física para manejar las acrobacias que necesitaban que su cara apareciera en cámara.

"Estábamos en el castillo de Alnwick y hay una escena en la que Harry tiene que golpear una pelota con un bate. Tan pronto como Greg y yo vimos a Dan balancear el bate, él me miró y dijo: 'Vamos a tener que trabajar un poco con él, ¿sabes?' Era solo la forma en que Dan se movía, se podía ver que no provendría de ningún tipo de entorno atlético”, recordó Holmes al medio ‘Deadline’.

La pareja de actores siguió entrenando fuertemente y, poco a poco, Radcliffe pudo asumir retos más grandes, como el de la cuarta película ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, que implicaba un caída de 35 pies (10 metros). Sin embargo, las escenas más peligrosas las hacía Holmes.

Vida después del accidente

Actualmente, David Holmes tiene un pódcast llamado ‘Cunning Stunts’ en el que comparte las experiencias que vivió en la saga de 'Harry Potter'. Así mismo, denuncia la falta de conocimiento que hay sobre los actores que arriesgan su vida por el entretenimiento.

Cada capítulo tiene conversaciones francas sobre los riesgos inherentes al trabajo y el equipo de acrobacias que se ocupan de mitigar los peligros.



"Pero al mismo tiempo, no deberías ir a trabajar a menos que estés dispuesto a esperar que exista la posibilidad de que no vaya bien, y es posible que no tengas una segunda toma. Sufrí el precio final por hacer lo que amo, pero siempre diré: Era un especialista, fui a trabajar, asumí ese riesgo, tomé ese dinero", comentó Holmes en su pódcast

Allí también habla del desconocimiento que tienen las personas sobre estos actores y menciona que se les debería dar más crédito.

Grabar el pódcast ha sido la forma de desahogarse de Holmes, ya que, como él asegura, su discapacidad es un trabajo de tiempo completo porque está en constante cambio neurológicamente. Además, afirma que a medida que los capítulos de su programa avanzan su lesión en la columna vertebral ha empeorado.

"Hay personas que viven mucho peor en este mundo en este momento. Así que me considero muy afortunado", concluyó Holmes.