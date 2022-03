VIDEO: El emotivo regreso a los escenarios de Amanda Miguel y cómo recordó a Diego Verdaguer

Con una emotiva presentación, Amanda Miguel regresó a los escenarios gracias a una invitación hecha por la también cantante mexicana Gloria Trevi, para interpretar en duo la canción “Las Pequeñas Cosas” durante uno de los conciertos ofrecidos el pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con una ovación por parte del público, Amanda Miguel salió al escenario, acción que la hizo romper en llanto al ver el cariño del público presente, además, el momento la hizo prometer que seguiría cantando en honor a su esposo fallecido.

La cantante argentina aprovechó la ocasión para agradecer a Trevi por la invitación, ya que el recibimiento del público era algo que no se esperaba. "Gracias a tí", respondió la intérprete mexicana al momento en que se arrodilló frente a Miguel por el esfuerzo, entrega y profesionalismo ante la pérdida de su esposo.

Con su llegada al escenario, Amanda Miguel ofreció unas palabras al público mismas que, en su mayoría, fueron dedicadas a la memoria de Diego Verdaguer. “Diego era amor, y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, dijo.

La promesa de seguir cantando también fue hecha en honor a su hija Ana Victoria y a su nieto recién nacido. “Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, mi hija y mi nieto”, fueron sus palabras.

El cantante y esposo de Amanda Miguel, Diego Verdaguer, falleció el pasado 27 de enero a los 70 años de edad, en Los Ángeles, California, noticia que fue difundida de manera oficial por su esposa a través de Twitter.

Según informó su agencia representativa, Verdaguer habría fallecido por complicaciones de covid-19 que padecía desde el mes de diciembre de 2021.