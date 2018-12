El emotivo zumbido de Bumblebee

Las películas sobre los transformers han sido un éxito de taquilla, pero no así de crítica. Sin embargo, hay un autobot que llega a la gran pantalla para cambiar eso: Bumblebee, cuyo nombre se traduce como "abejorro".

La película, un "spin-off" del universo de "Transformers", se estrena hoy en las salas de cine del país.

Ambientada en la década de los ochenta, "Bumblebee" cuenta la historia de Charlie Watson, quien encuentra un automóvil Volkswagen en mal estado. Ella lo lleva a su casa sin saber que se trata de un transformer, un ser del planeta Cybertron.

El autobot se ha refugiado en la Tierra para huir de la extinción de su especie.

Todo se complica cuando Bumblebee es perseguido por el agente Burns.

Los encargados de interpretar a Charlie y Burns son Hailee Steinfeld y John Cena. La voz del autobot quedó en manos de Dylan O’Brien.

El director de la cinta es Travis Knight, quien estuvo a cargo de "Kubo and the Two Strings".

Las explosiones, las batallas entre autobots y decepticons, y la acción, que han sido la esencia de la saga "Transformers", dan paso a otros elementos más emotivos y cómicos en "Bumblebee".

Esto ha encantado a la crítica internacional. "Tiene la misma acción pero el doble de encanto que sus predecesoras", dijo Justin Lowe en The Hollywood Reporter. "Da en el clavo con los elementos nostálgicos", afirmó James Dyer en Empire. "Redime y refuerza a la franquicia", expresó Jim Vejvoda en IGN.