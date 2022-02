Él es Daniel Baldwin, el actor que anunció la creación de empresa de cine y televisión en El Salvador

El apellido Baldwin está bastante familiarizado en el mundo del cine. Las controversias son también parte de este famoso apellido que, desde ayer, se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter donde, el segundo de los cuatro hermanos que llevan este apellido, Daniel, hizo un anuncio que despertó opiniones encontradas: una alianza cinematográfica con El Salvador.

Según el actor de Hollywood busca: “Es un gran honor para mí anunciar la asociación de la familia Baldwin con el país de El Salvador (...) construiremos la empresa de cine y televisión más importante de la historia latinoamericana”.

Pero ¿quién es Daniel Baldwin y en cuáles películas ha trabajado? Acá te contamos un poco de él y algunas de sus películas más destacadas.

Daniel Leroy Baldwin es un actor, productor y director de 61 años nacido en Nueva York, conocido por su papel como el detective Beau Felton en la serie de televisión de NBC “Homicide: Life on the Street”.

Baldwin al igual que todos sus famosos hermanos Alec, William y Stephen, fue criado en una familia católica de ascendencia irlandesa, inglesa y francesa.

Además de actor, Daniel fue un destacado jugador en fútbol americano y baloncesto en la secundaria, además de modelo.

Pero no todo ha sido aplaudible en la vida de Daniel. Su adicción a la cocaína se remontaba a 1989, según admitió más tarde. Por ejemplo, en 1998 fue arrestado por posesión de cocaína, luego de ponerse él mismo en evidencia al correr desnudo por los pasillos del Plaza Hotel de Nueva York. Como resultado: fue sentenciado a tres meses de rehabilitación tras declararse culpable de conducta desordenada.

Años después, en 2006, protagonizó un episodio similar también por posesión de drogas. Otro arreto fue el resultado, esta vez al otro lado de Estados Unidos, en un Hotel de Santa Mónica, California. Después de eso, fue protagonista de otros hechos de menor problemática, como accidentes de tránsito.

Su experiencia con las drogas, lo llevó a protagonizar en 2007, el reality show: “Homicide: Life on the Street” de ABC News en el que se transmitía su tratamiento de desintoxicación a la cocaína.

Ahora bien, entre sus películas más famosas están:

“Ned Blessing: The True Story of My Life” (1992) fue una película para la televisión, en la que da vida a un vaquero y antiguo sheriff.

“Invasión a la intimidad”. Una película de 1993 junto a Sharon Stone. Un thriller bastante sexual y erótica.

“Vampiros” una película de 1998, en la que trabajó junto a James Woods

“Paparazzi” una de las más recientes del actor, data de 2004 bajo la dirección de Paul Abascal.