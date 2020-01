El esperado regreso de Alanis Morissette

"Gracias patriarcado, por derrumbarte y caerte", dijo Alanis Morissette para finalizar su discurso al recoger el Billboard Women in Music Icon Award el pasado 12 de diciembre en Los Ángeles, un reconocimiento a la célebre cantante canadiense, que se convirtió en uno de los iconos de la música de los años 90, una fama desmesurada que le acabaría pasando factura.

Morissette acaba de lanzar "Reasons I drink", anticipo del que será su noveno álbum de estudio, "Such Pretty Forks in the Road", un disco que verá la luz el próximo 1 de mayo de 2020 y que supone el regreso de una artista que no había publicado nuevo material discográfico desde "Havoc and Bright Lights", en 2012.

El esperado disco de Morissette llega en plena celebración del 25 aniversario del álbum que la lanzó a la fama mundial en 1995, "Jagged Little Pill", con el que superó los 30 millones de copias vendidas y logró cuatro de sus siete premios Grammy, además de dejar auténticos himnos musicales como "Ironic" o "Hand in My Pocket".

El aclamado álbum ha dado lugar a un musical en Broadway que acaba de debutar en el Broadhurst Theatre de Nueva York, un espectáculo con letra y música de Alanis Morissette y de Glen Ballard, dirigido por la ganadora del premio Tony, Diane Paulus y guión original de Diablo Cody, ganadora del Oscar por "Juno".

En el mes de junio, la cantante canadiense iniciará una gira mundial con la que celebrará el aniversario de su álbum de mayor éxito, con más de 30 fechas ya anunciadas en Estados Unidos y Canadá, un tour en el que Alanis Morissette contará como invitados especiales en sus conciertos con la banda Garbage.

"Jagged little pill"

Antes de su salto a la fama internacional y convertirse en una de las cantantes, compositoras y músicas más influyentes de la música contemporánea, Alanis Morissette (Ottawa, 1974), había publicado dos álbumes en Canadá como cantante de dance-pop: "Alanis" (1991) y "Now Is The Time" (1992).

Poco después se mudó a Los Ángeles, y en 1994, empezó su colaboración con el productor y compositor Glen Ballard, que había trabajado con artistas de la talla de Aretha Franklin, Michael Jackson o Barbra Streisand, y en junio de 1995 publicó su tercer álbum bajo el sello de Madonna, Maverick Records.

Las letras autobiográficas de Morissette con su particular estilo y su giro hacia un sonido más rockero, hicieron que "Jagged Little Pill" superara todas las expectativas: el primer sencillo, "You Oughta Know" superó los 20 millones de copias vendidas y sonaba en todas partes, como más tarde sucedería con "All I Really Want", "Hand in My Pocket" y su mayor hit, "Ironic".

"Jagged Little Pill" fue número 1 en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y otra decena de países, y con 33 millones de copias vendidas es de los discos de más éxito de la historia, y también uno de los trabajos más premiados, entre otros galardones, con cuatro Grammy al álbum del año, mejor álbum de rock y mejor interpretación rock femenina y mejor canción rock por "You Oughta Know".

Con 21 años, Alanis Morissette se convirtió en una de las estrellas más grandes de mediados de los años 90 y en una de las cantantes más importantes de la historia, todo un referente que abriría las puertas para otras mujeres que poco después triunfaron en la música y también lograron el estrellato, como Shakira, Meredith Brooks, Avril Lavigne o Pink.

Después de una gira internacional de más de 200 conciertos, Morissette pasó una temporada en la India y, a su vuelta, colaboró con la banda sonora de la película "City of Angels" con la canción "Uninvited", por la que ganó dos nuevos premios Grammy, a la mejor canción rock y a la mejor interpretación rock femenina, que con el logrado en 1998 a mejor video musical por "Jagged Little Pill, Live", completan los siete que ha recibido en su carrera.

Alejada de los focos

"Supposed Former Infatuation Junkie", el cuarto álbum de estudio de Alanis Morissette, publicado en noviembre de 1998 y del que destacan canciones como "Thank U" y "So Pure", alcanzó los diez millones de copias vendidas.

"So Called-Chaos" (2004), "Flavors of Entanglement" (2008) y "Havoc and Bright Lights" (2012) completan la discografía de la cantante quien, con 60 millones de copias vendidas, es una de las de más éxito de las últimas décadas, a pesar de que ella siempre ha huido de la fama.

"Todo lo relacionado con las celebridades no es algo en lo que esté demasiado interesada. No aparezco en las fiestas, simplemente no es lo mío", dijo. "Reasons I drink" es su regreso después del silencio.