El estado de Ryan Dorsey tras la muerte de Naya Rivera, la madre de su hijo de 4 años

La muerte de una madre es difícil de superar, sobre todo cuando ocurre de una forma tan trágica. El miércoles 8 de julio, la actriz Naya Rivera murió ahogada en el lago Piru, ubicado en el condado de Ventura (Los Angeles), y desde entonces, el pequeño Josey, su único hijo, se ha quedado al cuidado de su padre, Ryan Dorsey, quien se ha convertido en su mayor soporte. El menor presenció todo, así que necesita a su papá más que nunca.

Desde que desapareció, tanto familiares como amigos de la actriz de “Glee” se hicieron presentes en el lago para ayudar en la búsqueda del cuerpo, que solo se recuperaría cinco días después. Dorsey fue una de las personas que se encontraba en el lugar cuando las autoridades rescataron su cadáver.

Un amigo cercado al también actor ha dicho que se encuentra muy devastado por todo lo que ha sucedido. Ahora se hará cargo del pequeño Josey, pero no sabe como funcionarán las cosas tras la partida de Naya.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE RYAN DORSEY TRAS LA MUERTE DE NAYA RIVERA?

El actor Ryan Dorsey se encuentra devastado tras la noticia de la muerte de su ex esposa y madre de su hijo, Naya Rivera. De acuerdo a una fuente cercana, Ryan intenta recuperarse de la dolorosa situación que ha dejado a su pequeño Josey, de cuatro años, sin madre.

Según la fuente, el actor no ha dormido desde que se enteró de la desaparición de su ex y no concibe la idea de tener que criar a su hijo sin la actriz.

“Ryan casi no ha dormido”, dijo la fuente a PEOPLE. “Es una pesadilla. Aunque no era pareja con Naya, es la mamá de Josey. Josey necesita a su mamá”.

La actriz estadounidense Naya Rivera y su hijo Josey Hollis Dorsey llegan para el estreno de "The Lego Movie 2: The Second Part" en el teatro Regency Village el 2 de febrero de 2019 en Westwood, California (Foto: Chris Delmas / AFP)

“Ryan no puede imaginar criar a Josey sin Naya. Es la situación más devastadora”, agregó el informante. Ambos artistas estuvieron casados cuatro años, entre 2014 y 2018. Fruto de esa unión nació Josey, quien ahora se irá a vivir con su padre.

“Desde la desaparición de Naya, Ryan y Josey han pasado todos los días con la familia de Naya. Todos se están apoyando mientras cuidan de Josey”, dijo la fuente.

De acuerdo a las autoridades, la actriz se habría ahogado en las turbias aguas del lago californiano tras ayudar a su hijo a volver al bote, donde el niño fue encontrado dormido y con su salvavidas puesto.

“Josey y Naya nadaron juntos en el lago. Él describió que Naya lo ayudó a subirse al bote. Le dijo a los investigadores que volteó y la vio desparecer bajo la superficie del agua”, explicó el sheriff Bill Ayub. “Creemos que Naya reunió suficiente energía para subir a su hijo al bote, pero no la suficiente para salvarse”.

MADRE DE CORY MONTEITH LE DEDICA MENSAJE A NAYA RIVERA

Ann McGregor, la madre del actor Cory Monteith, le dedicó un emotivo mensaje a Naya Rivera. En el extenso texto que fue compartido en la cuenta de Instagram Cory’s Law, McGregor -cuyo hijo murió a los 31 años en 2013 por una sobredosis accidental de drogas- recordó la fuerte amistad que había entre ambos actores.

La mujer recalcó en la publicación -que acompañó dos instantáneas en las que aparecen Naya y Cory juntos- lo importante que fue la puertorriqueña en la vida de su hijo, pues- según señaló- estuvo con él cuando más lo necesitó.

“Durante los últimos 7 años, el 13 de julio (fecha en que falleció Cory) ha destrozado nuestros corazones sin remedio. No hay suficientes palabras para describir el dolor que sentimos, estamos realmente desconsolados por la pérdida de @nayarivera”, se lee inicialmente en el mensaje.

“Naya, Cory te quería tanto. Apreciaba tu amistad más de lo que nunca sabrás. Desde las risas que compartiste hasta la fuerza que le diste cuando más lo necesitaba. Cory realmente te adoraba. Estaba asombrado de tu increíble talento, la forma en que diste todo lo que tenías para cada actuación”, agregó.

“La bofetada en el auditorio era una de sus historias favoritas para compartir. Una vez dijiste que Cory era como un miembro de tu familia; siempre serás parte de la nuestra. Te llevaremos en nuestros corazones para siempre. Te extrañamos. Amigos reunidos por la eternidad”,

Finalmente, envió todo su “amor y fuerza a su hermoso niño, su familia, amigos y fanáticos”.

