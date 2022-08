El extraño pedido que "La Roca" hace en los restaurantes para mantener sus músculos

Dwayne Johnson no pasa desapercibido en ningún lugar al que entra y no solo por dedicarse al mundo del espectáculo, sino también por lo llamativo que puede resultar su físico, que se debe en parte a su gran disciplina y compromiso que no pierde en ningún momento. El exluchador de la WWE es popular también por sus estrictas dietas y algunos entrenamientos muy fuertes para conservar esa figura. Ahora fue Stephen Merchant, su exdirector, quien reveló un pedido que está detrás de lo que la gente ve en las pantallas.

Merchant dirigió la película Fighting With My Family en 2019 con La Roca. En una entrevista reciente para el programa de Sirius XM, Jim Norton y Sam Roberts, dio algunos detalles sobre el impresionante esfuerzo que debe hacer el actor para no perder su exigente forma: “Alguna vez me dijo que cuando va a cenar con amigos tiene que llevar su comida al restaurante y hacer que se la calienten porque debe hacer una dieta muy estructurada”, compartió.

Sin embargo, sus extravagantes hábitos alimenticios fueron más allá: “Recuerdo haber tenido una reunión con él sobre la película en Texas, justo antes de WrestleMania, y su alarma sonaba como a las 3.17 e iba a la nevera y había pavo y arroz que tenía ‘3.17 p.m.’ escrito, así que simplemente lo cocinaba en el microondas”, recordó Merchant. Y concluyó: “Tenía muchas reglas”.

El antiguo luchador de WWE tiene también mucha fuerza para entrenar, incluso viaja con su propio gimnasio porque necesita sus máquinas especiales y sus músculos los logra al combinar esto con una buena alimentación.

Dwayne Johnson tiene un exigente pedido cuando acude a un restaurante. Foto: @therock

Además de lo estricto de su régimen, La Roca también se divierte y, como todos, tienen algunas comidas de “trampa”. En su primera vez en el restaurante In & Out, combinó dos hamburguesas, papas fritas grandes y un poco de tequila. Incluso compartió ese momento en su cuenta de Instagram. “Un #cheatmealsunday para los libros de historia”, escribió para sus millones de seguidores.

La dieta y los ejercicios de Dwayne Johnson

Desde su incursión en el cine, Johnson ha revelado en distintas oportunidades algunos detalles sobre su rutina de ejercicios y también sobre la manera en la que se alimenta, con cinco comidas al día en las que acumula la suficiente cantidad de calorías y proteínas para mantener su masa muscular.

Dwayne Johnson tiene una exigente rutina de ejercicios. Foto: @therock

Aunque seguramente las suele cambiar según sus necesidades, una de sus dietas constaba de un desayuno de avena, claras de huevo, alguna proteína de carne y jugo de frutas, con una colación de pollo y vegetales, un almuerzo de pescado con arroz, vegetales y huevos, así como una segunda colación de filete de carne, papas al horno, vegetales y zumo, que terminaba con la cena de un batido de proteína, huevos y más vegetales.

Sobre su rutina de ejercicios, Johnson mantiene un balance que consta de seis días a la semana y que incluye cardio después del desayuno y ejercicios de pesas y resistencia. Luego suele hacer abdominales para no olvidar esa zona. Seguramente, son los expertos quienes lo asesoran para hacer cambios tanto en su alimentación como en los entrenamientos, para que su cuerpo los aproveche de la mejor manera.