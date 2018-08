El famoso "¿me escuchan? ¿me oyen? ¿me sienten?" de Thalía, ya tiene canción y la tienes que escuchar

Thalía subió hace unos días un video en el que se graba cantando de manera improvisada. "¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?...", así comienza el video en el que la artista luce un extravagante vestido rosado. Lo que la artista no esperaba es que esas imágenes que grabó ella misma se convertirían en un reto, el #ThalíaChallenge, y que incluso le hicieran una canción.

El productor mexicano de música para medios y espectáculos Chuy Nuñez compartió en sus redes sociales un clip del tema. Lo tituló: "Me escuchan, me oyen, me sienten? - La Canción".

Te lo compartimos a continuación:

La locura que ha desatado Thalía con su video no tiene límites. A la artista le han hecho hasta piñatas en México, donde luce su peculiar atuendo.

Ella misma dijo que quería para su cumpleaños, este 26 de agosto.

Personas imitando a Thalía, grupos cantando a coro parte del tema, bromas... y la lista sigue. ¿Qué más surgirá de este reto viral?