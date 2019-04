El fin de "Star Wars" será "Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Star Wars: The Rise of Skywalker" será el título de la nueva cinta de la saga galáctica, que se estrenará a final de año y el primer avance fue desvelado este viernes en la convención Star Wars Celebration, que se realiza estos días en Chicago.

Dirigida por J. J. Abrams, esta nueva producción pondrá fin a la saga de películas sobre la familia Skywalker, y deja en una incógnita el futuro del universo fílmico ideado por George Lucas, que se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural.

En las imágenes aparece Rey blandiendo su espada láser antes de estar acompañada por el resto de protagonistas, junto a impactantes escenas de luchas y persecuciones espaciales.

"Esta es una aventura en la que todo el grupo está reunido. Son maravillosos juntos", avanzó Abrams ante miles de fans expectantes por recibir detalles de la película, luego de más de dos años de rodaje en secreto.

El realizador de esta entrega, que ya estuvo al frente de "Episodio VII: The Force Awakens" situó los eventos de la nueva trama "un tiempo después de los acontecimientos" narrados en "Star Wars: The Last Jedi", en la que Abrams participó como productor.

El episodio noveno contará con los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren / Ben Solo), el guatemalteco Óscar Isaac (Poe Dameron) y la keniana-mexicana Lupita Nyongo (Maz Kanata).

Carrie Fisher (Princesa Leia), que falleció en 2016 a los 60 años, también aparecerá de forma póstuma en la última película de "Star Wars" por medio del metraje rodado para "Episodio VII: The Force Awakens" que no llegó a ser utilizado.

"No había forma de sustituir a Fisher. Ella era maravillosa, la amábamos. La tenemos actuando en el filme, sin computación gráfica, –explicó en un pequeño homenaje a la actriz–, así que trabajamos una última vez con ella".