El cuarteto lírico Il Divo acaba de editar su octavo disco de estudio, "Timeless", y su vocalista español, Carlos Marín, se mostró satisfecho por ser el primer álbum del grupo producido y "pagado" por ellos mismos, a la vez que destacó su flamante soltería.

Marín conversó desde Buenos Aires sobre el nuevo disco, sus influencias musicales y la relación entre los componentes del grupo.

Carlos Marín (Rüsselheim, 1968) es un cantante lírico con un registro vocal de barítono y con Il Divo ha vendido más de 35 millones de copias en discos en todo el mundo. Antes de formar parte del cuarteto, Marín actuó en un gran número de zarzuelas, musicales y óperas, que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Il Divo también es integrado por Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Yo de chico escuchaba mucha música latina, como (el tanguero) Carlos Gardel. Desde siempre me siento latino y no solo español. Cuando viajo me siento muy cómodo e identificado con todo lo de allá y no solo con Buenos Aires; desde México y Perú hasta Córdoba y Rosario (ciudades argentinas). Además es un idioma que se habla en todo América Latina y en España. En mi corazón me siento muy cerca de todo sitio de habla hispana.

Yo fui como el profesor de español de mis compañeros y todo fue un proceso. Cuando empezamos, no sabíamos qué idioma podía encajar mejor. Probamos, pero en la lírica el español se encajaba mejor. Fui como el "coach" y luego de 15 años ya todos lo hablan. Urs está casado con una española y habla perfecto. Cuando ya le agarras el gustillo a cantar en español, las canciones suenan muy bien. Ha sido un proceso fácil.

Lo bueno que tenemos es que tras 15 años sabemos la posición de cada uno en el grupo. También sabemos que el fuerte de Il Divo es cuando estallan las armonías, es como si explotara una bomba. En los versos podemos ver quién empieza, pero todo lo hacemos de forma equitativa. Como nos llevamos bien y somos grandes ya no están las tonterías del comienzo donde quizá pensábamos ese tipo de cosas.

Yo la paso fenomenal en Il Divo y creo que todos lo hacen. Ellos llevan a sus esposas y yo, cuando puedo, llevo a mis amigas (risas). Yo fui el primero que me casé y el primero que se separó. Ahora disfruto de lo bueno de ser soltero.

Después de 15 años me dije que era hora de hacer cosas como solista. Mis compañeros lo han tomado bien y me apoyan en todo. Hacer carrera (como) solista también es un apoyo al grupo porque la gente ve la particularidad de cada uno y eso enriquece. Todo lo que sea música y llegue al público es fantástico.