El hip hop enseña quienes mandan

Un equipo de ensueño con grandes exponentes del hip hop y el rap fueron las principales atracciones del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, de la National Football League (NFL) que ayer disputó la final entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.

Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Eminem, inundaron el show con su energía, sus letras y movimientos sensacionales, logrando la conmoción en el público, y consiguiendo una fusión de lujo.

El escenario fue el imponente estadio SoFi en Inglewood, California, que lució simulando una ciudad, con autos de lujo y bailarines para cada uno de los artistas.

Los primeros en abrir el show fueron los veteranos Dr. Dre junto a Snoop Dogg, con el tema "The Next Episode", le siguieron los temas "California". Luego vino la gran sorpresa de la noche con la presentación de 50 Cent que interpretó su tema "In Da Club".

Mary J. Blige, la gran exponente del R&B puso el toque femenino del show. Para dar paso a la vitalidad de Lamar y cerrar las presentaciones individuales con el legendario Eminem, acompañado del bajo, batería y Dr. Dre en el piano, para interpretar su oscarizada canción: "Lose Yourself".

La presentación finalizó con un remix que los unió a todos en el escenario.

Dre es responsable de promover a las estrellas del rap con las que compartió el show: Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Lamar. También produjo la canción de Blige "Family Affair".

Blige era la única del grupo que regresó al escenario del Super Bowl; en 2001 fue parte del elenco del show de Aerosmith, NSYNC, Britney Spears y Nelly.

Casi 70 mil espectadores se hicieron presentes para la gran final de la NFL y millones de televidentes en el mundo disfrutaron el show que demostró que el hip hop nunca pasará de moda.