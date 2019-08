"El joven manos de tijera",una gótica historia de amor

Un personaje atípico, un romance que huía del canon y un director con una nueva mirada, que se mostró como dueño de la taquilla, fueron algunos de los muchos ingredientes que consagraron a esta conmovedora historia de "El joven manos de tijera".

Para esta película, Tim Burton tenía una sola inspiración: un viejo dibujo que había realizado durante su adolescencia. En su época escolar muchas veces se sentía solo y le costaba hacer amigos. Enfrascado en su mundo onírico, el adolescente trazó en papel a un hombre delgado, que poseía largas hojas afiladas en vez de dedos. Esa figura y otras que su mente inventaba eran su única compañía porque como él mismo recuerda: "En esa época tenía la sensación de que las personas poseían como una urgencia por dejarme solo. Nunca supe por qué". El tiempo pasó y los años lo reencontraron con el hombre de la esbelta silueta. La agencia que trabajaba con Burton como representado, sin embargo, no sabía cómo armar algo basado en un dibujo y por eso le presentaron a Caroline Thompson, una particular guionista que no lograba encajar en ningún proyecto. La química entre ambos fue inmediata. "Tim tenía ese boceto que había hecho en el colegio y me lo mostró casi como esperando que trabajemos juntos, y ahí mismo le dije: ‘No necesito más. Sé exactamente qué hacer con esto’", dijo Thompson.

Caroline puso manos a la obra y en poco tiempo tuvo listo el guion de "El joven manos de tijera", una historia que construyó basándose en muchos pasajes de su infancia. La escritora entendía que la perspectiva del relato era la de Edward y por eso el filme debía tener un espíritu deudor de los cuentos de hadas, con imágenes que oscilaran entre la pesadilla y los colores pastel. Pero la gran influencia, según la guionista, fue una persona muy cercana: "Creo que la historia no hubiera tenido la estructura que tiene si no fuera porque mi madre tenía la costumbre de traer extraños a casa para que vivieran un tiempo con nosotros. Por ese motivo, no me resultó extraño que el personaje de Peg llevara a Edward a casa de su familia. Eso es exactamente lo que hubiera hecho mi mamá".

Todos quieren ser Edward

Inicialmente pautada como un musical –una idea que luego fue desechada–, FOX tomó el proyecto y le destinó $9 millones para su realización, una suma que pronto escaló a 20. Alrededor del guion no había demasiado entusiasmo y muchos lo entendían como un nuevo capricho de Burton. Pero la situación tomó un giro inesperado cuando Dianne Wiest se sumó entusiasmada al largometraje. En una entrevista, Burton recordó el importantísimo papel de la actriz: "Ella fue la primera que leyó el guion, lo apoyó por completo y como es alguien tan respetada en el medio, una vez que le dio su sello de aprobación muchos comenzaron a interesarse. En muchas maneras, ella fue mi ángel guardián", recordó el cineasta.

Con Dianne Wiest a bordo, los nombres empezaron a surgir por sí solos. El dato quizá menos conocido es que Michael Jackson hizo mucho lobby para quedarse con el papel, pero Burton jugó a hacerse el distraído y no le atendió ningún llamado. Finalmente, apareció en escena Johnny Depp.

La de Depp y Burton es una sociedad como la de Scorsese y De Niro. La cinta fue clave porque unió el destino de ambos artistas.