El legado de Matt Reeves, el nobel director detrás de “The Batman”

El Caballero de la noche se apodera de las salas de cine salvadoreñas a partir de esta semana con una película producida por DC Films y Warner Bros. Esta historia cuenta con un elenco totalmente renovado que nos contará una nueva versión del clásico de DC Comics. Este filme no ha estado exento de polémica desde su anuncio, sobre todo por la elección del actor británico Robert Pattinson (conocido por su participación en la saga de “Crepúsculo”) en el rol principal interpretando a Bruce Wayne/Batman.

En esta ocasión conoceremos a un joven Bruce que apenas tiene dos años de llevar el manto del superhéroe Batman, Luego de una serie de misteriosos asesinatos y ataques a miembros de la élite política de Ciudad Gótica perpetrados por el Acertijo, Batman tendrá que hacer uso de todas sus capacidades detectivescas para detener al villano mientras libra una lucha interna por aplacar su deseo de venganza.

Para conocer esta nueva aproximación a uno de los personajes más populares de los cómics es necesario conocer la vida de su director Matt Reeves quien nació en 1966 en Nueva York y que mostró su pasión por el cine a una temprana edad, con tan solo ocho años ya realizaba cortometrajes junto a sus amigos. A los 13, se juntaría con el entonces adolescente JJ Abrams con quien realizaría algunos pequeños proyectos audiovisuales de ciencia ficción y que serían transmitidos en el canal de cable independiente “Z Channel”.

Esto logró llamar la atención de uno de los directores de Hollywood más importantes de la industria, Steven Spielberg quien contrató al dúo para que transfirieran horas de metraje en el formato Super 8 a formatos más actuales.

Posteriormente, el neoyorquino estudió la carrera de cine en la Universidad del Sur de California en donde destacaría su título “Mr Petrified Forest” título que obtuvo varios reconocimientos y que le valdría conseguir un agente. Entre las películas en las que participó destacan, “Alerta Máxima 2” protagonizada por Steven Segal (aunque esto fue como guionista), luego haría su debut en 1996 con “El funebrero”, una comedia romántica protagonizada por Gwyneth Paltrow y David Schwimmer.

En 1998 Matt Reeves junto a su viejo amigo de infancia JJ Abrams producirían y dirigirían la serie “Felicity” la cual es del género drama juvenil, a pesar de las buenas críticas esta duraría solamente 4 temporadas pero serviría para consolidar la carrera de ambos directores.

“Felicity”, una de las series de los 90 más exitosas.

Es en el año de 2008 cuando Reeves dirige y produce la película “Cloverfield”, una arriesgada pero refrescante cinta de ciencia ficción que narra el ataque de un monstruo alienígena gigante que es documentado por una familia que grababa una fiesta de cumpleaños.

Es luego de esta producción que Reeves se gana un respetado espacio entre los fanáticos de la ciencia ficción y posteriormente sería productor ejecutivo de las secuelas “Cloverfield Lane” y “Cloverfield Paradox”.

El director no se limitaría al género de ciencia ficción e incursionaría en el género del horror con “Déjame Entrar”, remake del filme sueco “Let the Right one in”, la cual tuvo una recepción mixta entre la crítica especializada.

Luego, sus trabajos más destacados: “El Amanecer del Planeta de los Simios” y “La Guerra del Planeta de los Simios”, fueron dos títulos multimillonarios que le valieron ser considerado por muchos uno de los directores más destacados de su generación. Hoy, el director regresa con la película más larga hecha hasta ahora del personaje de Batman que junto a Robert, también le acompañan Zoe Kravitz como Selina Kyle/Gatubela, Andy Serkys como Alfred, Collin Farrel como El Pingüino y Paul Dano en el papel del enigmático Riddler.

“El Amanecer del Planeta de los Simios” y “La Guerra del Planeta de los Simios” lo consolidaron como un director destacado en Hollywood.

“The Batman” es una propuesta de DC Films por entregar a los fans un Caballero de la Noche como nunca se le ha visto, uno más cercano a su rol de “Mejor detective del mundo”, aunque también uno más inexperto propenso a cometer errores.

El tiempo (y la taquilla) dirá si esta apuesta rinde sus frutos y los fans lo acogen como uno de los mejores Batman de la historia o uno de los peores.