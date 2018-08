El look de Jason Momoa del que todo mundo habló

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas". Esta frase que dijo Salvador Dalí bien podría haberle servido como respuesta a Jason Momoa ante los comentarios que recibió debido a su atrevido vestuario. Recordarás a Momoa: mundialmente conocido por interpretar a Khal Drogo, habilidoso y feroz jefe de los Dothraki en "Juego de tronos" y esposo de Khaleesi. Momoa está en racha: será el protagonista de uno de los bombazos cinematográficos del año, "Aquaman", que se estrena en diciembre.

El actor, una mezcla entre Indiana Jones adicto a los batidos de proteínas, un líder de una secta californiana y un Jesucristo en versión surfera, se presentó en el Comic-Con de San Diego, con un look que desencadenó, al mismo tiempo, incredulidad y admiración entre sus seguidores. "Miren cómo va Jason Momoa vestido a los eventos. Solo puedo adorarlo"; "hombre, ¿dónde compras tu ropa? ¡Es lo más alucinante que he visto!"; "Jason es mi tipo, muy salvaje"; "está extremadamente sexi así vestido"; "está bien, no siempre se acierta, pero no pasa nada, siempre estaré contigo", "¿qué tipo de camisa es esa que llevas puesta?"... Estos son algunos de los comentarios que suscitó el pasado 21 de julio.

"Jason Mamoa fue modelo antes que actor y sabe perfectamente cuáles son sus bazas. La barba, la melena dorada por el sol y el bronceado hablan de sus orígenes hawaianos, igual que ese abalorio metálico y turquesa que parece casi un adorno ritual. El pantalón y las botas parecen directamente extraídas del armario de Indiana Jones, y encajan en la estética aventurera que esperamos de un héroe como Momoa", explicó Carlos Primo, redactor de moda de ICON.

Mención especial para su camisa, en textura iridiscente, convenientemente recogida en torno a la hebilla del pantalón para lucir "macho", "no vaya alguien a pensar que viste prendas holgadas para disimular una anatomía demasiado corpulenta", apuntó el experto en moda. Tampoco hay que dejar pasar la joyería (pulsera rígida, anillos). Podría ser carísima, pero remite a la estética de la bisutería y la orfebrería popular.

"Eso sí, que a él todo esto le sienta como un guante no quiere decir que cualquiera pueda imitarlo", matizó Primo.