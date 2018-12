El más sexi "traga años"

Probablemente uno de los solteros de Hollywood más deseados. Jared Leto el 26 de diciembre cumplió 47 años de edad y lo hizo luciendo más atractivo que nunca. A este caballero de ojos azules, la actuación le ha dado grandes logros, como el haber ganado como mejor actor de reparto en los Globos de Oro, los premios SAG, premios Indie Spirit y los Óscar por su personaje en "Dallas Buyers Club" de 2013.

Cuando un rol llega a sus manos, se compromete por completo, así sucedió con su caracterización como el asesino de John Lennon en "Chapter 27", que se estrenó en 2007, tuvo que engordar 66 libras, algo que le supuso tener que moverse en silla de ruedas.

"Perder el exceso de peso que cogí durante el rodaje fue un desafío y me costó casi un año. Me causó muchos problemas". Antes de ser intérprete, estudió Arte en la Universidad de Filadelfia y se especializó en pintura.

Como cantante y líder de 30 Seconds to Mars consiguió el Récord Guinness por realizar el mayor número de conciertos durante la gira de promoción de un solo álbum, "This is War".