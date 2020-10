El medio siglo de Matt Damon

Se hizo mundialmente famoso al interpretar a un joven genio junto a su buen amigo Ben Affleck en “Good Will Hunting”, por cuyo guión original ganaron un Óscar. A partir de ahí, la carrera de Matt Damon continuó una estela ascendente y se estabilizó, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de Hollywood. Damon cumple medio siglo.

Matthew Paige Damon nació el 8 de octubre de 1970, en Boston, Estados unidos. Según la página IMDb, su madre era profesora en la carrera de educación infantil en la Universidad de Lesley y su padre, corredor de bolsa y agente inmobiliario.

Cuando sus padres se divorciaron, Damon y su hermano mayor, Kyle, se mudaron con su madre a la vecina ciudad de Cambridge.

Allí, el joven Damon asistió al Cambridge Rindge and Latin School, donde se inició en las clases de interpretación.

Con sus estudios de primaria y secundaria finalizados, el actor ingresó en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde estudió filología inglesa.

“Realmente se trata de sentir que hice mi mejor trabajo, el mejor trabajo que pude hacer dadas las circunstancias”.



Compaginaba sus estudios con la interpretación y, tras aparecer en una película para televisión llamada “Rising Son”, en 1990, dejó la universidad. Según refleja la Enciclopedia Británica, le faltaban tan solo 12 créditos para licenciarse.

A “Rising son” le siguieron otros títulos como “School ties”, dos años después, y “Geronimo: an american legend”, en 1993; “Glory Daze”, en 1995; y “Courage under fire”, en 1996.

Sus actuaciones comenzaban a despertar interés y el gran director Francis Ford Coppola, al que había gustado su interpretación en esa última película, lo incluyó en el reparto de “The Rainmaker”.

Damon y el también actor Ben Affleck eran amigos desde hacía tiempo y juntos habían trabajado en un guión sobre un chico con una inteligencia portentosa, pero problemático, que había dejado los estudios.

“Good Will Hunting”, que así se llamó la película, en la que también actuaba Affleck, el ya fallecido Robin Williams y Minnie Driver, fue un éxito absoluto el año de su estreno, 1997. En la siguiente edición de los premios Óscar, ambos recogieron la estatuilla al mejor guión original.

A partir de entonces, Damon ha aparecido en diversas películas de éxito. Por ejemplo, “Saving private Ryan”, dirigida por Steven Spielberg; “The talented Mr. Ripley”; “The departed”, de Martin Scorsese; o “Invictus”, bajo la batuta de Clint Eastwood. También dio vida a Jason Bourne en la saga que lleva su nombre.

DISCRETO Y FAMILIAR

El actor es mostrado en los medios como un hombre muy familiar. Una de sus ausencias más largas de Hollywood se debió, precisamente, a su intención de dedicarse a sus seres queridos. Tras hacer varias películas en un año, decidió tomarse un año de descanso para dedicárselo a la familia. Ese período coincidió con el fallecimiento de su padre. “Ese año se convirtió en un año en un hospital con mi papá. Así que, me tomé otro año libre después de eso”, dijo a The Talks.

En una entrevista concedida a The Guardian , Damon dijo “mejor actor eres cuanto menos sepa la gente de ti”.

No en vano es uno de los perfiles más discretos de la meca del cine. En 2003 conoció a la que se convirtió en su mujer dos años más tarde. Fue y es una relación discreta, lejos de los devaneos y excentricidades de Hollywood. Ella, de hecho, no tenía nada que ver con el cine ni la fama.

Luciana Barroso, que así se llama, era camarera en un bar de una playa de Miami en la que se estaba rodando una película en la que trabajaba Damon. Cuando un grupo de fans comenzaron a atosigarlo, el actor se escabulló y se metió detrás de la barra. “Así que, ¡lo puse a trabajar conmigo!”, dijo Barroso a Vogue Australia.

“Él se había entrenado como barista para una película hacía años y se puso a hacer bebidas. Y me consiguió un montón de dinero en propinas esa noche”, añadió.

Entre el éxito y sencillez

