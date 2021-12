El mensaje de Arcángel a la mujer que causó muerte de su hermano

El pasado 22 de noviembre murió Justin Santos, de 26 años. Él era el hermano del reconocido cantante de reguetón Arcángel.



Santos iba conduciendo por el puente Teodoro Moscoso, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, cuando una mujer, en estado de embriaguez, colisionó contra el automotor del joven, quien salió disparado por el panorámico frontal y falleció en el sitio.

Según las versiones de las autoridades, la implicada estaba manejando en sentido contrario, lo cual propició la colisión frontal entre un vehículo y el otro. Ella fue llevada a un hospital local, donde se le prestó asistencia médica y se le tomaron pruebas de alcoholemia para determinar su estado.



Hace poco se conoció que la mujer, identificada como Maria Narvaez Torres, de 49 años, tenía un porcentaje de alcohol en su sangre cercano al 0.29 %, una cifra muy alta si se considera que el máximo permitido por la ley puertorriqueña es de 0.08 %, según mencionó el medio ‘Telemundo’.

¿En qué va el caso?

Se estaba esperando el dictamen toxicológico de Narváez para tomar decisiones sobre el caso. Sin embargo, en la tarde de este jueves se conoció que la mujer fue puesta en libertad, aún sabiendo el resultado de alcoholemia practicado por la Fiscalía Nacional de Puerto Rico.



Su salida de prisión ha causado indignación en la opinión pública de ese país. Todos solicitaban que las autoridades impusieran condena intramural a la implicada de los hechos.



En redes sociales se viralizó el numeral ‘Justicia para Justin’ luego de que el propio Arcángel empezará con la iniciativa por medio de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Arcángel

La frustración invade al artista puertoriqueño, quien, desconcertado, dejó un mensaje para el sistema de justicia en Puerto Rico y para la mujer que causó la muerte de su hermano menor.

También se despachó contra los medios afirmando que, si hubiera sido al revés, su hermano o él mismo, ya estarían presos y pagando una indemnización millonaria a la familia de Narváez.



“Hace rato se hubiesen encargado de regar la noticia donde Arcángel causó un accidente dejando un muerto y otro herido de gravedad. Solo cierro los ojos y me imagino el círculo mediático en mi contra”, manifestó en sus publicaciones.



“¿Saben cuántas veces he visto esto?: ‘Otra vez el reggaetonero Arcángel metido en problemas con la ley’ bla, bla, bla (…) me han dado contra el suelo a lo largo de mi carrera, sin perdón sin importarles si dañan mi familia, mi carrera y mis aspiraciones”, agregó.

Pocos días después de la muerte de Justin, Arcangel ofreció una transmisión en vivo en redes sociales. Allí se le veía empático con la mujer que causó la muerte de su hermano, pues le brindó su ayuda para poder superar el alcoholismo.



“Yo sé que esa señora no mató a mi hermano porque ella dijo: ‘me voy a meter aquí y voy a aprovechar esta nota que yo tengo (embriaguez) y voy a matar a alguien’... Que fue un acto irresponsable, sí; que se llevó una vida inocente, sí; que le arrebataste un hijo, un hermano, un primo, un amigo a mucha gente: sí... Pero a la misma vez no fue de maldad, porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad”, afirmó al programa 'El Gordo y la Flaca'



Y aunque ahora el fallo del juez desató su molestía, sigue en pie la propuesta de ayudar médicamente a la señora. El artista afirmó en sus redes sociales que no iba a involucrarse judicialmente.

Yo no sé quién es, lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad (…) Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor”, concluyó.



Justin también estaba labrando una carrera en el mundo de la música urbana antes de su deceso. En sus últimas publicaciones de Instagram, justamente, aparece en compañía de Arcángel.