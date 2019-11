El milagro que el hijo de Shakira pidió para su madre y cómo se cumplió

"El Dorado Tour" ha sido sin duda la gira más exitosa en la carrera de Shakira; sin embargo, no puede dejar de recordar los problemas de salud que pasó y la obligaron a posponer sus conciertos por un año y ahora revela que el deseo por estar en las mejores condiciones no sólo eran de ella, sino también de su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video con el trailer de la película de su gira y en él reveló que Sasha, el más pequeño de sus hijos, fue quien más sufrió por la condición de sus cuerdas vocales, a tal grado que para las fiestas decembrinas rezó con todas sus fuerzas para que su mamá volviera a hablarle.

"La cirugía implicaba que me tenía que separar por mucho tiempo de mis niños, pues no podía ni estornudar con ella. Recuerdo que en diciembre le pregunté a Sasha qué le iba a pedir a Papá Noel para Navidad y él contestó 'Le voy a pedir a Diosito y la Virgen María que mamá recupere la voz'. Al tener a un niño de 4 años y a otro de 2 fue súper difícil no poder hablar con ellos y tener que comunicarnos con una pizarra blanca todo el tiempo y haciéndoles señas con las manos", dijo Shakira.

Será dentro de una semana cuando la intérprete de "Me Enamoré" estrene su película en los cines de toda Latinoamérica y será solamente una función, por lo que pidió a los fans que se apresuren a conseguir los boletos en los países que les corresponda y así hacer que el proyecto tenga el mismo éxito que su gira.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.