El multifacético y mil rostros, Gary Oldman, está hoy de cumpleaños

Lee también

Un inspector de la policía de Gótica, un asesino a sueldo, un emperador intergaláctico del futuro, un mago de la historia de Harry Potter y hasta el mismo Conde Drácula. No cabe duda que Gary Oldman, nacido en Londres un día como hoy, 21 de marzo, en 1958, es el actor más polifacético de todo el universo de Hollywood y la pantalla gigante.Inglés y con un talento natural para múltiples interpretaciones, la carrera de Oldman comenzó en el teatro cuando, en su adolescencia, se interesó rápidamente en las artes escénicas. Sin embargo, su salto al cine llegó en 1983 cuando comenzó a trabajar en el filme “Meantime”. Su salto a la fama llegó en 1987 cuando compartió reparto con Alfred Molina en la cinta “Pick up Your Ears” y desde ahí comenzaron a llegar sus mejores papeles.Filmes como “El Espía que Sabía Demasiado”, “Leon: The Professional”, uno de los más conocidos por su grito “¡Everyone!”, el cual ha inspirado gran cantidad de memes y gifs; así como los más recientes como la saga de Batman “The Dark Night”, de Christopher Nolan, y su aporte en Harry Potter, son parte de este multifacético universo de personajes que Oldman ha caracterizado.Sin embargo, estos son sus cinco interpretaciones más conocidas por su calidad teatral y su peculiar “transformación” que tuvo que lograr para realizarlos:Oldman encarnó al “Hijo de las Tinieblas” en el filme de 1992 de Francis Ford Coppola. Ahí, con su piel pálida y un perfecto acento cárpato, Oldman demostró que puede transformarse hasta en los seres más oscuros del cine.Su increíble parecido físico y el carácter firme pero benevolente que supo imprimirle al personaje del cómic, fueron claves para que Oldman destacara como una de las principales piezas del éxito del director Christopher Nolan en su saga del héroe de Gótica. El papel de Oldman como el comisionado de Ciudad Gótica y gran apoyo policial de Batman son considerados como la mejor interpretación de dicho personaje de toda las sagas existentes.Como “Stanfield”, Oldman interpretó a un inmoral y severamente corrupto policía que da muerte a la familia de una joven Natalie Portman. Esta película fue clave en su carrera ya que le dio un empujón repentino y lo posicionó en el ojo de los grandes amantes del buen cine por su capacidad de brillar como antagonista de una historia.En esta película, Oldman interpreta a Jean- Baptiste Emmanual Zurg, líder de negocios que busca hacerse con el poder secreto del espacio exterior. Este es considerado uno de sus papeles más “raros”, debido a su corte de cabello extravagante y su vestimenta peculiar y llamativa.El mago favorito de pequeños y grandes también contó con Oldman en su reparto, interpretando a Sirius Black, tío de Harry Potter y supuesto criminal. La película es considerada una de las mejores de la saga basada en los libros de J.K Rowling.