El mundo de la cultura carga contra Trump por los recortes a las artes

El proyecto presupuestario de Trump para 2018, presentado hoy, propone suprimir la financiación federal a los Programas Nacionales para las Artes y las Humanidades, lo que supondría un fuerte golpe a museos y organizaciones culturales en EUA; así como la eliminación de fondos para la Corporación de Medios Públicos (CPB), que incluye la radio (NPR) y televisión públicas (PBS).La cifra de estos programas asciende a apenas $1,000 millones, una cantidad reducida si se compara con el gasto total, pero esta medida remarca el enfrentamiento de Trump con el sector cultural y de los medios de comunicación.Entre las numerosas voces que criticaron hoy este plan figuró la de la Academia de la Grabación de EUA, que organiza los premios musicales Grammy."El amor a la música y las artes nos une a todos y celebra la riqueza de la cultura estadounidense y nuestro espíritu de curiosidad y creatividad (...). La propuesta de la Casa Blanca para eliminar la financiación de Programas Nacionales para las Artes es miope y alarmante", dijo hoy a través de un comunicado Neil Portnow, presidente de la Academia de la Grabación.Por su parte, el Instituto Sundance, dedicado a la promoción y defensa del cine independiente, aseguró hoy en una nota en su cuenta de Facebook que "apoya enérgicamente" los Programas Nacionales para las Artes ya que "juegan un rol crucial a la hora de construir una cultura que valora a los artistas y que entiende los importantes beneficios económicos de invertir en las artes"."Dejar de financiar estos programas socava nuestro patrimonio artístico y perjudica nuestro potencial futuro", añadió.Asimismo, los sindicatos de directores (DGA, por sus siglas en inglés), de actores (SAG), de guionistas (WGA) y de técnicos y empleados detrás de las cámaras (IATSE) de Hollywood se unieron hoy en un comunicado conjunto para reclamar que se conserven las partidas federales destinadas a la cultura."Recortar el apoyo federal a esos programas no sólo perjudicará a los artistas y a aquellos que se benefician de su trabajo, sino que también enviará un mensaje dañino a las generaciones futuras sobre el poder del arte y su sitio en nuestra cultura", escribieron los representantes de los trabajadores.Además, varias estrellas del cine mostraron a título individual su rechazo a la propuesta presidencial.La actriz Julie Andrews y su hija, la escritora Emma Walton Hamilton, escribieron hoy a cuatro manos una carta abierta para la cadena televisiva CNN en defensa de la cultura y su valor en la sociedad."Las artes son fundamentales para la humanidad en común. Cada vez que acudimos al teatro, a un museo o a un concierto, estamos literalmente alimentando nuestras almas e invirtiendo en y preservando nuestro futuro colectivo", afirmaron."Creemos que nunca ha sido más crucial defender y apoyar las artes, no sólo en nuestras escuelas sino en nuestras comunidades y nuestras vidas", añadieron.Por su parte, la intérprete Jamie Lee Curtis señaló en Twitter que después de todas las batallas que se luchan lo que queda es "la gente, el arte, la naturaleza y la cultura"."Trump puede intentarlo, pero no puede dejarnos al margen", aseguró."Sin las artes en Estados Unidos todo lo que tenemos es... a Trump", escribió en la misma red social el cineasta y productor Judd Apatow.