“El mundo entero me inspira”, Daniel Habif

Con sus mensajes de inspiración y motivación, el mexicano Daniel Habif, de 38 años, ha logrado convertirse en uno de los oradores motivacionales y conferencistas de habla hispana de mayor éxito a nivel internacional en los últimos años.

Ha realizado más de 300 conferencias, logrando presentar una nueva experiencia y movimiento en más de 170 ciudades. En 2019 publicó su primer libro titulado "Inquebrantables", el cual se convirtió en un ‘best seller’. En su segundo libro, "Las trampas del miedo", Habif habla sobre las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales para desmantelar el miedo y el autosabotaje, del cual está inspirada su gira mundial "Ruge", misma que lo traerá este viernes 26 a El Salvador.

Habif, que ha roto los esquemas del impacto y alcance de la espiritualidad, la ciencia de la felicidad, motivación e inspiración, actualmente cursa la carrera de Licenciatura en Psicología, además de estar trabajando en su tercer libro.

Días antes de su presentación, conversó con LA PRENSA GRÁFICA.

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido hasta este momento?

Creo que es un cúmulo de diferentes lecciones. Soy alguien que vive con una actitud de alumno. Aprender a estar contento ante la incertidumbre de la vida, me ha mostrado que es una señal de madurez y sabiduría.

¿Cómo el fracaso y el éxito han moldeado tu vida?

Sin dolor no nacen cosas hermosas. Me pueden decir fracasado pero no frustrado. El fracaso forma parte inherente del éxito (lo que signifique éxito para cada quien). Es el martillo y el cincel que han moldeado mi carácter y temperamento.

Concibo el fracaso como la expansión de un horizonte, me ha enseñado a ser más flexible con la vida. También es un extraordinario maestro, te vuelve a poner en el centro donde perteneces cuando comienzas a desbalancearte un poco. De hecho, me aterrorizo cuando las cosas empiezan a ir muy bien y no hay errores, porque eso es señal de que no estoy haciendo nada nuevo o intentado algo diferente.

El éxito lo concibo de una manera diferente. La fama, la relevancia, todo eso es pasajero. Éxito es despertarme viendo lo que más amo en mi vida, mi esposa; es poder caminar en la voluntad de Dios. El éxito también es un mentiroso, como que no le creo mucho. Ha cambiado algunas circunstancias, pero no soy alguien que reniega del éxito. Soy alguien que alimenta tanto sus sueños, que sus miedos se van muriendo de hambre. Entonces cuando llego a la cima que pretendía conquistar no me quejo de sus bellos frutos y de las cosas que no siempre son tan placenteras.

En relación a tu discurso, ¿cómo desarrollas tus ideas y de dónde proviene la inspiración?

De contemplar. Soy alguien muy observador y probablemente sea una de mis virtudes claves. Observo con mucho detenimiento y lo hago con mucha mansedumbre y paciencia. Y también no me quiero jactar de que es un talento; muchas de las cosas que hago y digo ni siquiera sé de donde provienen, pero sé que son un regalo de lo Eterno o me gusta pensarlo así.

La mayoría de los conceptos sobre los que camino, provienen de la Biblia. Soy alguien que puede leer un versículo y no me lo trago, sino lo mastico durante un tiempo y siempre le voy encontrando nuevos aromas y sabores a la Palabra. Y el mundo entero me inspira, aunque en el momento que nos encontramos podríamos decir que es un poco caótico, casi dantesco, pero al mismo tiempo aprender a ver la belleza en todo ese fango me permite encontrar todas las divergencias que la vida tiene. He aprendido a mirar con detenimiento las cosas, encontrar una flor en una grieta me puede hacer escribir horas y horas.

¿Cuál es el mensaje que estás llevando con "Ruge"?

Ruge es una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales del ser humano. Me enfoco mucho en estos nodos personales y profesionales que todos nosotros tenemos que aprender a desmantelar. La experiencia, que es la conferencia, busca otorgar un arsenal que te lleve a establecer una nueva relación con las circunstancias que te paralizan o estancan.

Dentro de esta experiencia lo que busco es entregarle a la gente diferentes herramientas para crear una estrategia que sea efectiva y de esta manera poder desmantelar estos trucos que se esconden en la fabulosa perfección de nuestra ‘psique’.

Exploramos desde la ciencia el poder que el miedo tiene en otros aspectos del ser humano como la soledad, la permanencia del dolor, la ausencia del control, la comunicación social, el rechazo del amor y todo eso creo que ayuda a la gente a mejorar su habilidad y productividad; para que tu esmero comience a ser inamovible, que termines las cosas que empiezas, que seas constante, que permanezcas hasta cumplir tu labor.

Es una experiencia inmersiva de la evolución personal, muy íntima, muy auténtica; que tiene la capacidad de empujarte un poco más allá de tus propias competencias como amplificar tu horizonte y salir de lo ordinario, mejorando sus estándares emocionales, profesionales y sobre todo espirituales; ha comprender mejor tus emociones, administrar eficientemente tu tiempo, ha dominar un poco el estrés.

No es una receta de microondas. Tiene mucho sustento científico, biológico, psicológico y espiritual. Es un lugar también para debatir, para reunirse con la familia, para reír y llorar un rato.

¿Cuál es tu siguiente paso?

Estoy terminando de escribir mi tercer libro y estoy comenzando a crear un proyecto de música. Tengo muchas ganas de terminar estos dos proyectos, parecen pocos pero necesitan de una atención quirúrgica, de mucha entrega y disciplina, estoy muy enfocado en eso. Y claramente terminar la gira de ‘Ruge’ que llega hasta el primer semestre de 2023.