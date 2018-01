El novio de Becky G causa sensación en las redes sociales

Becky G se hizo más famosa con su éxito “Mayores”, que interpreta con el reguetonero Bad Bunny.

La intérprete de 20 años es la sensación del momento, también por otra razón. Tiene un novio muy atractivo y cinco años mayor que ella.

Al parecer la cantante ha llevado su carrera a la práctica personal. Su novio se llama Sebastian Lletget, es futbolista de Los Ángeles Galaxy y es de ascendencia argentina, según reportan varios medios.

Lo de “a mí me gustan mayores” no es mentira, Sebastián nació el 3 de septiembre de 1992 y además es modelo.

“Me encantan los hombres que son maduros y saben lo que quieren, o sea, yo como mujer soy muy independiente, muy trabajadora, muy enfocada”, dijo la intérprete de el año pasado en una entrevista con MezcalTV.

Confesó que él “no es tan mayor pero parece más mayor de lo que es”. De igual forma, habló sobre la parte física que más le atrae de su amor. “Sus manos, ¡son grandes! Me gusta el afecto. Yo desde chiquita, mis papás siempre fueron muy cariñosos entre ellos y por eso, para mí las manos grandes son importantes”.

Las redes sociales delatan que la pareja lleva viviendo juntos dos años y no escatiman tiempo en viajes y veladas románticas. Todo indica que el jugador está muy orgulloso de Becky G.