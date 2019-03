El nuevo video de Steady Rollin que hace homenaje a "When The Judgment Comes", el primer sencillo de la banda

Steady Rollin, la banda de rock y blues salvadoreña, estrenó este viernes un "lyric video" en el que se visualiza la letra de la canción "When The Judgment Comes", que forma parte del álbum "Love & Loss".

El video fue publicado en la cuenta de YouTube de Steady Rollin y tiene una duración de 4:55 minutos. Según un comunicado de prensa de la banda, el video muestra el ocaso de la vida de un hombre que hace un alto y reflexiona acerca de lo que fue su vida y se hace algunos cuestionamientos.

La banda decidió producir un "lyric video" de esta canción, ya que fue el primer sencillo que la banda lanzó dentro de su carrera musical. "When The Judgment Comes" fue estrenada originalmente en 2017 y forma parte de un álbum que incluye otras nueves canciones.

Steady Rollin sostuvo que "en la industria musical, los 'lyric videos' son una gran herramienta que utilizan los músicos para generar más interacciones con el público, a través de una forma animada de hacer llegar la letra de las canciones y exponer así su significado".

"La banda proyecta superar el éxito de su video anterior '¿Dónde te has metido?', que consiguió más de 500,000 reproducciones en este importante canal. Benjamín, Gerardo y Fernando son Steady Rollin", expuso en un comunicado.

La banda salvadoreña está integrada en la actualidad por Benjamín Andrade (percusión), Gerardo Pardo (bajo) y Fernando Poma (guitarra y vocalista) y fue fundada en 2014.