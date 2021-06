El objetivo que Adamari Lopez cumplió a los 50 años

La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari Lopez es una de las más queridas de la televisión hispana, abrió su corazón en una reciente entrevista donde habló sobre su transformación física y las dificultades más fuertes que ha enfrentado.

“No puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver, no pensaba que me estaba favoreciendo en términos emocionales, pensaba por qué no logro bajar de peso”, dijo ayer en una entrevista para el programa que trabaja.

“Tambien veía los comentarios de la gente, está muy gorda, no se ve bien y empecé a no sentirme tan bien como yo quería, empecé un cambio”, agregó.

Hace unos días también anunció su separación del bailarín español Tony Costa, con quien procreó a su hija de seis años, Alaia.

Ahora se le puede ver muy activa en sus redes sociales practicando sus rutinas de ejercicios. La puertorriqueña se refiere a su cambio como una oportunidad “para quererse más y comenzar nuevas etapas”.

"¡Qué gusto le estoy agarrando al ejercicio! ����♀️�� Esta fue parte de mi rutina de ayer con @jtbodyconcept", escribió en su Instagram.

Además, se nota el resultado de su trabajo, su cambio es muy evidente y sus seguidores aplauden que quiera llevar una vida más saludable, comentan sus publicaciones diciendo que Adamari los inspira a cuidarse más y bajar de peso.