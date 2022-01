El origen de los ataques de pánico de Jennifer López y de uno de sus mayores deseos

Jennifer López es noticia otra vez, pero esta vez no se está hablando de su seguida relación con Ben Affleck o de su escultural figura; sino de un tema de salud mental. La intérprete de On the floor volvió a referirse a los ataques de pánico que padece e incluso habló del origen de ellos.

En una reciente entrevista con la revista W, JLo habló de este padecimiento que sufren muchas personas el mundo. Con su relato, muestra también que no todo siempre es lo que parece, pues ella reconoce que muchas veces se siente insegura de sí misma.

En la conversación, López conversó sobre su carrera y de las vastas responsabilidades que tiene cada día. Una agenda tan demandante le ha causado, incluso, ataques de pánico, tema en el que ahondó.

La artista de origen puertorriqueño contó que todo inició en 1997, luego de grabar la película Selena. El reconocimiento recibido fue inimaginable. Desde entonces nunca más volvió a salir sola, pues desde el estreno del filme las personas no dejaban de acercársele, replican medios internacionales como Univisión y la revista Quién.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, relató.

La separación de Marc Anthony

Fueron los mismos ataques de pánico los que la llevaron a definir su relación con Marc Anthony, el padre de sus mellizos Max y Emme. Esto había salido a la luz en el 2014 luego de que ella publicara el libro True Love.

En su obra ella contó que, mientras trabajaba en una sesión de fotos, cayó en cuenta de que no podía continuar su matrimonio con el salsero. Un ataque de ansiedad terminó aclarando su situación.

“Sentada allí, mientras me maquillaban, sentía que se me salía el corazón y que no podía respirar. Me consumía la ansiedad”, replicó la revista People aquella vez.

Ella escribió que mientras sentía mucho temor y deseos de gritar, le dijo a su mamá y a su representante que ya no podía continuar con su matrimonio.

“No creo que pueda seguir con Marc más tiempo”, les expresó esa vez, citó el medio español El Tiempo.

En True Love López se mostró más humana que nunca. Su vida no era lo que miles creían.

“Lo que la gente no sabía es que mi vida en realidad no eran tan buena. Mi relación se estaba viniendo abajo y estaba aterrorizada”, dijo la artista.

En resumen, no prestar atención a sus sentimientos por tanto tiempo terminó por causarle ansiedad.

Un gran deseo

A raíz de la conversación sobre los ataques de pánico, sale a la luz nuevamente un anhelo que la artista ha tenido desde que empezó a ser famosa. Ella desea poder salir a caminar tranquilamente sin tener un equipo de seguridad alrededor.

“Honestamente, creo que simplemente caminaría por las calles. Caminaría por las calles todo el día, sola de un lado a otro, comprando en las tiendas, tal vez sentada afuera en un café. Realmente extraño la libertad de caminar por la ciudad”, respondió a una persona cuando le preguntó, en una entrevista planeada por la serie AOL Build, que qué haría si pudiera caminar por Nueva York libre de paparazzis.