El otro error de los Oscar 2017 que casi nadie vio: la mujer viva a la que dieron por muerta

Lo cierto es que una mujer que apareció en una de las fotos del segmento "in memoriam" que homenajea a las figuras que murieron en el último año estaba "muy viva".Los organizadores de los Oscar quisieron homenajear a Janet Patterson, una diseñadora de vestuario australiana que fue cuatro veces nominada a los premios y murió el año pasado.Mientras que ella fue correctamente acreditada en el texto, la foto que publicaron no era suya sino de una "amiga y colaboradora", Jan Chapman.Chapman es una productora de películas que está "viva y bien"."Estaba devastada por el uso de mi imagen en lugar de mi gran amiga y colaboradora de largo tiempo, Janet Patterson", dijo en un correo electrónico a la revista Variety."Yo había advertido a su agencia que revisara cualquier fotografía que pudiera usarse y ellos dijeron que la Academia tenía la situación resuelta"."Janet fue una gran persona y estuvo cuatro veces nominada al Oscar. Es muy decepcionante que el error no haya sido corregido"."Estoy viva y bien y soy una activa productora".Janet Patterson, que falleció en 2016, diseñó trajes para una gran variedad de películas de época, incluyendo Lejos del mundanal ruido ("Far From the Madding Crowd"), El amor de mi vida, título asignado en México ("Bright Star"), El retrato de una dama ("The Portrait of a Lady") y El piano ("The Piano")."Ella ya no está aquí, pero vive a través de esas hermosas ropas e imágenes", dijo Nicole Kidman, cuando se anunció su muerte.En ese momento, su familia pidió que su edad y la fecha de la muerte se mantuvieran en privado.Otras personalidades del mundo del cine como Garry Shandling, Robert Vaughn, Dan Irlanda y Doris Roberts también faltaron en el segmento "in memoriam", en la 89ª ceremonia de entrega de los premios Oscar.Los titulares de la ceremonia de los Oscar fueron dominados por otro error, ya que el premio a la mejor película fue otorgado por equivocación a La La Land en vez de Luz de luna (Moonlight). Los discursos de aceptación ya habían comenzado cuando se reveló el error.Finalmente y tras la confusión, Moonlight se coronó como la ganadora correcta.Los discursos de aceptación ya habían comenzado cuando se reveló el error.Finalmente y tras la confusión, Moonlight se coronó como la ganadora correcta.