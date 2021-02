El padre de Britney Spears pierde su intento de tener el control total del patrimonio de la cantante

Foto: Instagram

El proceso judicial que involucra a Britney Spears y a su padre, James Spears, en el que debaten la tutela legal del patrimonio de la cantante dio un paso más este jueves en los tribunales de Los Ángeles.

En 2020, Britney presentó una petición en los tribunales para eliminar a su padre y en su lugar poner a una institución financiera como la única a cargo de su patrimonio, sin embargo, Brenda Penny, la jueza del caso denegó esta petición.

En su lugar nombró a Bessemer Trust como co-conservador junto a James Spears. Ante esa decisión, la abogada de James objetó este jueves y dijo que las órdenes del tribunal deberían ser consistentes con la orden establecida en 2019, donde se estipulaba que la tutela única era para su cliente.



Luego de la audiencia de este jueves y tras la objeción denegada por el juez, se espera que tanto James Spears como Bessemer Trust trabajen juntos en una propuesta de presupuesto e inversión para el patrimonio de la ex princesa del pop.

La próxima audiencia de la tutela está programada para el próximo mes, en la que Britney junto a su novio y muchos fans de la artista esperan poder lograr un fallo a favor de la cantante, quien ha estado bajo el total control de su padre durante 12 años.

Britney y su novio, Sam Asghari, iniciaron su relación en 2016 y Asghari ha criticado al padre Britney por su comportamiento. Este miércoles publicó una historia en Instagram en donde afirmó que tiene "cero respeto" por James.

"En mi opinión, Jamie es un total...", dijo Asghari. "No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad".