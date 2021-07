El papá de Tekashi 6ix9ine vive en la calle, pero él no lo quiere ayudar por esta razón [+FOTOS]

Danny Hernandez, padre del rapero de origen mexicano Tekashi 6ix9ine, vive en la calle y según han revelado diversos medios estadounidenses, le habría pedido ayuda económica a su famoso hijo, pero el rapero no tiene el mínimo interés en ayudarlo.

El controversial cantante de 25 años le contó al DJ Akademiks que tiene dos razones muy poderosas para no hacerlo. La primera es que fue abandonado por su padre al nacer. La segunda es porque su padre es un adicto a las drogas.

“Todo el mundo sabe que fui abandonado al nacer. Todo el mundo sabe que mi padre biológico me abandonó cuando nací. Actualmente se encuentra en un refugio fumando crack. La historia de que no le di dinero a un adicto al crack que me abandonó al nacer está recibiendo más publicidad que cosas positivas. ¿Porque? Porque es una tendencia a odiarme”, criticó el rapero.

Según el mismo Tekashi, conoció a su padre cuando tenía nueve años y no lo volvió a ver desde entonces. “No lo he visto desde tercer grado. Ni siquiera sé si es una jodida broma todo lo que paso”, se lamentó.

Para reforzar la posición del cantante, su abogado explicó que la madre de Tekashi, Natividad Pérez-Hernández, echó a su esposo de la casa después de supuestamente encontrarlo inyectándose heroína en su baño. Desde entonces, el hombre de 60 años dijo que no tiene hogar y ha estado viviendo en un refugio durante dos años.