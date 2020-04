El payaso Simoon, de artista circense a motociclista repartidor

El artista Juan Amaya, mejor conocido como el payaso Simoon fue afectado directo por la cuarentena causada por el coronavirus.

El aislamiento de las personas en casa le puso fuera del radar. Sus shows cómicos fueron imposibles de darse y con ello se cerró su fuente de ingreso para suplir las necesidades del hogar.

Esto le obligó a, mientras la emergencia dure, cambiar de payaso a repartidor de comida o encargos a domicilio.

"Ante esta situación no me puedo quedar de brazos cruzados entonces me pondré a hacer lo que muchos salvadoreños sabemos hacer osea “rebuscarse” y como el delivery esta de moda me pongo a la disposición de ustedes", escribió en su perfil de Facebook.

En ese momento ofrecía cocteles y otras comidas durante el día y en la noche, tacos.

De repartir órdenes de platillos dio el salto a entrega de mascarillas.

Y en cosa de tres días ya estaba apoyándose con seis emprendedores y, entre los productos que trasladaba de un lado para otro en su inseparable Vespa "Gertrudis" se detallaban: aceites de motor, paninis argentinos, pizza, hamburguesas, mascarillas, tacos y tortas. "Es un mundo que no conocía y por el momento es mi manera de ganarme la vida, aguante El Salvador", comentaba Simoon al respecto.

Al séptimo día, y contando 12 horas promedio de entregas, la salud fue el talón de Aquiles en Simoon. Un fuerte dolor de espalda ya no le permitía trabajar a gusto, lo que le obligó a echar mano de su inseparable amigo, "el Vocho"; otrora el vehículo en el que trasladaba el equipo para sus espectáculo serviría para llevar lo que el cliente pidiera. "No podía darme el lujo de no salir a trabajar", reseñaba Amaya.

Tras recuperarse volvió a las andadas en motocicleta y con el carisma de siempre ofrecía sus servicios para "mover todo lo que sea en San Salvador".

Ahora, con una cuarentena que conforme está por cumplirse su fecha de caducidad se amplía, el payaso le ha puesto nombre a su nuevo trabajo: "Simoon dice Delivery":

Estas son todas las zonas que cubre y está a la orden para quien lo solicite: