El problema de salud de Jorge Enrique Abello por su personaje como “Don Armando” en “Yo soy Betty, la fea”

Buscando comprar una nueva casa, el actor Jorge Enrique Abello se dio cuenta de que tenía un problema de salud.

Fue en el 2000 y los exámenes médicos para el crédito no salieron bien.

Así contó Abello en el 2014, en una entrevista a Nex Panamá.

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, comentó.

“Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’”, siguió.

Contó que el examen mostraba que podía estar sufriendo un infarto silencioso. Pero luego de un chequeo intensivo vieron que el ventrículo izquierdo de su corazón estaba más ancho de lo normal debido a la adrenalina que le producía hacer las escenas de su personaje.

Y es que n hay que olvidar que don Armando fue famoso por sus gritos y sus furias.

"El reto de ponerme bravo y molestarme tanto era tan grande, que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a ‘Betty’, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor”, comentó.

Desde ese momento, Abello vive pendiente de su corazón. El actor tuvo recientemente covid-19.