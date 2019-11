El profesor Xavier dice que duda de la religión

La primera temporada de "His Dark Materials"ya llegó y puedes ver sus episodios solamente por HBO y HBO GO. La trama es una adaptación de la galardonada trilogía homónima de Philip Pullman y es considerada una obra maestra moderna de ficción imaginativa, según detalló la misma compañía.

"His Dark Materials sigue a Lyra (Dafne Keen), una valiente joven aparentemente común, aunque proveniente de otro mundo, en su búsqueda de un amigo secuestrado. Durante la investigación, Lyra descubre un siniestro complot que involucra a niños robados y un fenómeno misterioso llamado "Dust".

El actor James McAvoy es uno de los personajes principales, Lord Asriel. Y en los primeros dos episodios ha emprendido un viaje en busca de pruebas irrefutables sobre el fenómeno "Dust", mientras Lyra decidió viajar a Londres, acompañada de la enigmática Mrs. Coulter, con la esperanza de encontrar a su gran amigo Roger. En entrevista con la agencia el escocés brindó mayores detalles.

¿Quién es Lord Asriel?

Lord Asriel Belacqua era un hombre de la alta nobleza en su juventud, pero cometió un grave error con "otro miembro del elenco" (por decirlo de alguna manera) y por eso, ambos sufrieron graves consecuencias. Perdí toda mi tierra y el Magisterium, la iglesia, me quitó todo. Mi vida cambió mucho y para el momento en que cumplí los 40 años, que tengo ahora, me convertí en una persona que odia y duda de la religión: sus doctrinas, creencias y sus motivos. Dedico cerca de 13 años tratando de llegar al corazón de lo que yo creo, tratando de desenmascarar al Magisterium. He estado tratando de determinar qué es realmente la espiritualidad y cómo esta ha sido pervertida en nuestro mundo por la religión.

También soy el pariente más cercano de Lyra Belacqua. La he colocado bajo la tutela del Jordan College y les he dicho, "Manténganla a salvo, porque ella no va a estar a salvo conmigo". Así que la dejo a su cuidado. Regreso y la visito periódicamente y le dejo regalos e historias acerca del Norte congelado y osos con armaduras y brujas, y ese tipo de cosas. Parecen cosas fantásticas, pero por supuesto, en nuestro mundo son totalmente reales. Esas historias alimentan en Lyra el espíritu de aventura y el deseo de lo nuevo y diferente.

Lord Asriel es un papel icónico ¿Estabas nervioso al tomarlo?

No. Ya no me pongo nervioso acerca de hacer cosas. ¡Estoy muy viejo para eso! Estaba más bien muy emocionado de poder interpretarlo y de hacer algo que es realmente audaz y peligroso en el mundo del entretenimiento, que tiene un punto de vista fuerte en cuanto a la religión. No hay forma de esconderse: Asriel está en contra de ello, y no solo eso, sino que piensa que la religión nos ata, que es realmente una forma de tortura y abuso en contra de la humanidad. Es una clara y enfática cosa lo que persigue y es algo que me tenía muy emocionado, porque no es algo que haga a menudo. Me encanta el personaje. Me encanta que es implacable, glamoroso, lleno de vida. Está más vivo que la mitad de personas que he conocido en mi vida. Tiene un toque de destino en él. Hacer el papel de ese tipo de persona en un mundo que realmente abraza lo mágico, al mismo tiempo que la ciencia y lo teológico, es realmente increíble. De nuevo, no me pone nervioso porque me encanta. Me siento muy afortunado de ser parte de esto.

¿En qué tipo de mundo fantástico está inmerso "His Dark Materials"?

No es tan de tradiciones populares como el "Señor de los Anillos". No me malinterpretes, me encanta el "Señor de los Anillos", pero esto no es así. Creo que es más espiritual. Es más un argumento claro de lo que pasa. El mundo de "Harry Potter" es bastante claro, pero nuestro mundo es menos caprichoso que eso. Philip Pullman es un escritor valiente e intrépido que sabe, que sin importar lo locas que se pongan las cosas y lo salvaje que la historia sea gracias a su imaginación, él es tan buen escritor que la audiencia siempre va a querer seguir a Lyra, van a querer seguir a Roger, y van a querer seguir a Will a lo largo de toda la historia para entender porqué actuamos tan aterrorizados cuando en realidad deberíamos estar felices de estar vivos.

¿Quién es el daemon de Lord Asriel y que dice de él?

Se llama Stelmaria y es un leopardo de nieve. Stelmaria siempre está en el límite, colgando de los riscos, escalando, aspirando y tratando de llegar a la cima, de conquistarla, y tratando de conquistar a su presa. Asriel, como el daemon sugiere, también está a la caza de algo. No sabemos qué es lo que quiere conquistar en un pincipio, pero luego sí nos damos cuenta qué es lo que quiere alzanzar al final y su ambición es increíble.

¿Cómo te ayudó el traje de Lord Asriel a encontrar el personaje?

Él es de una época donde sencillamente no te presentabas sin corbata. Aún si no estás usando un traje, tienes que usar una corbata. Aún si te estás despertando en una montaña, tienes que usar una corbata. Hay algo militar en él, aunque sea un teólogo y un científico. También es un aventurero y un explorador y hay un "matrimonio" entre lo teológico, lo científico, y lo militar en él que se refleja en su apariencia.

¿Si pudieras tener un daemon en la vida real, qué sería y cómo la llamarías?

Creo que sería algo montañesco. Tal vez un zorro de montaña. De hecho no sé si existen los zorros de montaña, a lo mejor en alguna parte del mundo. De todas maneras, la llamaría Athena.