“El punk es más que ira”

Billie Joe Armstrong bien puede ser visto como el punk multitalentoso: frontman de Green Day, grupo recién ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll, coautor y a veces protagonista de “American Idiot”, el musical de Broadway que va a ser una película de HBO, y, además, protagonista de la película indie “Ordinary World”. Con casi 44 años –los cumple el 17 de febrero–, Armstrong aún conserva un aspecto de muchacho y sigue luchando para darle sentido al cambio de generación.Nada raro. No era que tuviera que hacer, tipo, mímica. Con Lee Kirk, el director, pasamos mucho tiempo juntos, desarrollando el personaje, y haciéndolo hablar más como yo. Me basé en experiencias propias e intenté ser lo más honesto posible. Actuar en un escenario es proyectarte hacia la parte de atrás del lugar. Acá todo es en torno a las sutilezas, y eso es difícil. Porque soy muchas cosas, pero no sutil.Bastante. Por el respeto que les tengo. Son brillantes, no es que sean “más o menos” en lo que hacen. Pero todos estaban muy relajados. Un par de tipos que hacen de padres en la película llegaron y empezamos a actuar, lo cual es muy incómodo al principio. Estás haciendo algo que nunca antes hiciste. Pero paulatinamente me fui sintiendo más cómodo.Es un enfoque diferente de la paternidad, sobre todo para gente de la Generación X. No somos nuestros padres. Me parece que ser padre hoy implica ser más sensible. Yo fui un padre muy joven.Me parece que el punk es mucho más que la ira y la furia. Es como que el raro encuentra su voz por primera vez... Los discos de Green Day en general son sobre sentirse algo perdido y un poco tonto, en el medio del caos y los medios, y todo lo que todo ha cambiado. Lo más importante de este disco (“Revolution Radio”) es encontrar algo que sea alcanzable, algo de paz o serenidad en medio de ese caos.Estoy más enfocado. Y he aprendido a parar cuando me bloqueo. O seguís adelante y la embarrás, o entendés que esa canción no quiere ser compuesta aún, tu cerebro no está preparado para eso. A veces sé que tengo que dejar una canción, alejarme. Y el hecho de tener la cabeza clara. Me encanta seguir haciendo cosas.Porque la gente lo puede interpretar en la manera que quiere. En cualquier momento que ocurra una injusticia en Estados Unidos, uno puede adaptar “American Idiot” a esa situación, de alguna manera.