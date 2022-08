El radical cambio de Brendan Fraser, 'George de la Selva', con 270 kilos de peso

Como en muchos otros casos de Hollywood, la carrera de Brendan Fraser, actor que interpretó a ‘George de la Selva’, se vio afectada por varios cambios, incluyendo físicos. Sin embargo, para el 2022 el actor vuelve a las pantallas después de años de ausencia y con un físico que muchos han encontrado impresionante.

¿Quién es Brendan Fraser?

La historia de Fraser comienza en 1968 en Indianápolis, Estados Unidos, donde nació. El actor creció en varios países, pues el trabajo de sus padres le hacía mudarse constantemente de lugar. Sin embargo, para 1991 ya estaba situado en Los Ángeles y buscando películas o programas en los que pudiera participar.



A pesar de que desde ese año comenzó a aparecer en comedias como ‘With Honors’ o ‘The Scouts’, el salto a la fama del actor se dio en 1997, cuando protagonizó la película de Disney ‘George de la Selva’.



Esa producción le abrió las puertas para que llegara a las películas por las cuales es más reconocido, como su papel como explorador en ‘La Momia’, ‘Viaje al centro de la Tierra’ o ‘Al diablo con el diablo’.



Sin embargo, en un momento en el que Fraser continuaba liderando protagónicos, varias cosas estancaron su carrera.

Foto: EFE

Por un lado tuvo que pasar por un divorcio con la mamá de sus tres hijos, lo cual ha comentado en varias entrevistas que le afectó bastante. Además, en el 2018 alegó que durante un almuerzo en el 2003 había sido agredido sexualmente por Philip Berk, lo cual le causó una gran depresión.



En una entrevista con la revista ‘GQ’, el actor comentó: “Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta y pensé que iba a llorar”.



El abuso lo afectó de tal manera que Fraser admite que no recuerda en qué proyecto trabajó después de lo ocurrido: “Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada, este tipo solo se acercó y tocó un poco'''.



Sin embargo, Fraser admitió más adelante que entró en una depresión fuerte que lo hizo dudar de sí mismo y de sus proyectos, por lo que todo, incluso él mismo, pasó a un segundo plano.



En ese momento nadie sabía por lo que había pasado el actor que lentamente fue desapareciendo de las pantallas.

Brendan Fraser al 2022

Muchas personas ni siquiera recuerdan quién es él o en qué películas participó, no solo debido a que su último papel protagónico fue en una película del 2013 que ni siquiera llegó a los cines, sino también porque no lo reconocen debido a su cambio físico.



Durante su ausencia de las pantallas, Fraser aumentó de peso y, debido a que en Hollywood aún hay un estigma sobre los cuerpos grandes, la mayoría de roles, y mucho menos los protagónicos, no se ajustaban a sus características.



Además, en las redes sociales muchos usuarios fueron rápidos en comentar sobre el aumento de peso del actor con memes, burlas y comentarios negativos sobre su cuerpo.

Is it Brendan Fraser appreciating hour at my house, celebrate accordingly all. pic.twitter.com/rztH5JrWye — Pizza Prty Queen (@lserver362) July 24, 2022

Todo el camino actoral de Fraser fue limitado a comentarios sobre cómo se veía su cuerpo antes comparado con ahora. Algunas veces, cuando fanáticos se lo encontraban en la calle y le pedían autógrafos o fotos, el actor se veía conmovido hasta las lágrimas.



Por casi nueve años los proyectos de Fraser se estancaron y su carrera parecía no ver la luz de nuevo.

‘The Whale’, el regreso de Fraser

Sin embargo, Fraser llegó al 2022 con una actuación nueva y diferente a las que ha hecho durante toda su vida. Incluso le comentó al medio ‘Uniland’ que verán en su personaje algo que nunca se ha visto antes.



“Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”, comentó.



Se trata de su rol en la película ‘The Whale’ o ‘La ballena’, que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia del 2022, que tiene fecha para comenzar el 31 de agosto.

'The Whale' First Look: Brendan Fraser in Darren Aronofsky's New Film pic.twitter.com/xIXfwUrPir — cinesthetic (@TheCinesthetic) July 26, 2022

Allí, Fraser va a tener el protagónico pero, una vez más, se ve casi irreconocible debido a que va a interpretar a un hombre de 270 kilos que tiene problemas para reconectar con su hija de 17 años, quien será interpretada por una de las actrices más reconocidas del momento: Sadie Sink, más conocida por su papel de ‘Max’ en 'Stranger Things'.



Otros actores que actuarán en esta película son Hong Chau, conocida por su protagónico en ‘American Woman’; Ty Simpkins, quien ha trabajado en la película de terror ‘Insidious’; y Samantha Morton, quien ha participado en ‘The Walking Dead’ y ‘Minority Report’.



La película promete mucho y los fanáticos de Fraser están entusiasmados por verlo una vez más en la gran pantalla, aunque aún no se ha publicado una fecha oficial para su estreno.