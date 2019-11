El rapero T.I. lleva a su hija al ginecólogo cada año para revisar si sigue siendo virgen

El rapero T.I. ha hecho unas declaraciones que han generado polémica en redes sociales. Durante una entrevista en “Ladies Like Us” con Nazanin Mandi y Nadia Moham, el famoso habló sobre la sexualidad de su hija.

“No solo hemos tenido la conversación [sobre sexo], vamos cada año al ginecólogo para revisar su himen”, dijo el rapero.

La hija del famoso, que a penas acaba de cumplir 18 años de edad, reveló que cuando ella cumplió 16 le hizo una cita para ir con el doctor al siguiente día.

A T.I. le dijeron que el himen se podría romper de otras maneras que no fuera penetración sexual.

“Me dijeron que había otras maneras que el himen se podía romper como andar en bicicleta, hacer deporte, montar a caballo”, explicó. “Pero yo le digo, ‘Mire Doc, ella no monta a caballo, no anda en bicicleta, no hace deporte. Solo revise el himen por favor y me da los resultados rápido”.

“A sus 18 años, su himen sigue intacto”, indicó.