El regreso de Evanescence

Con un videoclip grabado con sus propios teléfonos móviles en pleno aislamiento por la pandemia del covid-19, la banda estadounidense Evanescence protagoniza uno de los regresos más esperados al anunciar el lanzamiento de "The Bitter Truth", el que será su primer álbum de música original en nueve años, tras la publicación de "Evanescence" en el año 2011.

El tema "Wasted on You" refleja los altibajos emocionales propios de la situación en la que está inmerso el mundo y es el primero del nuevo disco de Evanescence, que presentará de forma progresiva las canciones de "The Bitter Truth", según explica su cantante y compositora Amy Lee a través de un comunicado.

"Todavía estamos escribiendo y tenemos mucho más trabajo por hacer en este álbum, pero esta vez queríamos lanzar las canciones individualmente, a medida que las creamos, para vivir más en el momento con nuestros seguidores y nuestra música", ha indicado Lee.

La cantante y compositora, Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista principal Troy McLawhorn y el guitarrista Jen Majura, aislados por la cuarentena, grabaron por separado usando sus iPhones para dar forma al vídeoclip de "Wasted on You", dirigido por P.R. Brown en colaboración con la banda.

"No fue la canción que planeábamos lanzar primero, pero cuando el mundo entero entró en un bloqueo indefinido y todo cambió, también lo hizo el sentimiento y el significado de lo que queríamos decir en este momento. No escribí esta letra sobre lo que estamos pasando ahora pero, de alguna manera, es exactamente lo que representa", explicó la cantante Amy Lee.

El vídeo, rodado en la privacidad de sus respectivos hogares, refleja "los estados de ánimo actuales de desconexión del mundo, la falta de control y la falta de sentido que sienten muchos", explica la banda, que una vez más vuelve a dejar una canción con su característico sonido de rock puro y la inconfundible voz de Lee con los que saltaron a la fama con el álbum "Fallen" en 2003.

“La gente necesita música ahora más que nunca. Lo hacemos, y no vamos a esperar para compartirlo porque ¿quién sabe lo que deparará el mañana?”.



Amy Lee, sobre el momento elegido para el lanzamiento.

Sobre el momento elegido para la publicación de su nuevo single, Amy Lee explica que, a pesar de que la situación económica actual "se considera un momento terrible" para el lanzamiento, la banda cree que "la gente necesita música ahora más que nunca. Lo hacemos, y no vamos a esperar para compartirlo porque ¿quién sabe lo que deparará el mañana?".

"Estábamos grabando esta música hasta que ya no pudimos entrar al estudio, y la terminamos de forma remota a través del intercambio de archivos y llamadas telefónicas. Ajustar mezclas, agregar voces de fondo, crear el vídeo y la carátula del álbum, todo desde casa, ha sido como el agua en el desierto para mí, mi luz en un momento oscuro".

"Una cosa que ha surgido de este momento loco es que nos ha quitado la ilusión de control a todos. Prueba de que realmente no tenemos ninguno", señala Amy Lee, que explica que "The Bitter Truth" (La amarga verdad") es todo lo que es increíblemente difícil.

Evanescence ha tenido que aplazar hasta el mes de septiembre los conciertos de su gira conjunta con la banda Within Temptation, "Worlds Collide Tour", para el que tenían previstas fechas en 12 ciudades europeas durante el pasado mes de abril, y han añadido algún concierto más en solitario, como el que han anunciado en Madrid para el 1 de octubre.

DOS PREMIOS GRAMMY

Aunque la trayectoria de la banda comenzó en Little Rock, Arkansas, en 1995 de la mano de la cantante Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, no lanzaron su primer álbum, "Fallen", hasta el año 2003, después de un par de EP independientes y una maqueta, "Origin", ya junto al teclista David Hodges en el año 2000.

"Fallen" fue un auténtico éxito que les llevó directos al estrellato de la escena rock mundial, con ventas que superaron los 17 millones de copias en todo el mundo, número 1 en países como Australia, Canadá y Reino Unido y dos premios Grammy -de los cinco a los que fueron candidatos-, en las categorías de mejor nuevo artista y mejor interpretación de hard rock, por la canción "Bring me to life".

La canción, tema principal de la banda sonora de la película "Daredevil", fue su primer sencillo y un auténtico éxito que se alzó como el más vendido del año 2003 y sigue siendo el más representativo de la banda estadounidense que, en 2004, lanzó el álbum en vivo "Anywhere but Home", grabado durante la gira de presentación de "Fallen".

Con Amy Lee como la única integrante de la banda que permanece de su formación original, el segundo álbum de estudio de Evanescence fue "The Open Door", publicado en el año 2006, al que seguiría ‘Evanescence’ cinco años después. En el año 2017 publicaron "Synthesis", en el que reinterpretaron con arreglo de orquesta temas de sus dos primeros trabajos e incluyeron un par de canciones originales. Un año después, el álbum "Synthesis Live" recogería el resultado de la gira con la que la banda dio una vuelta de tuerca a sus canciones.